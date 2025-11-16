Energydrinks, Cola, Limo: Hier lernen Sachsens Schüler, was wirklich drinsteckt - und welche Alternativen es gibt

Wachbleiben und Leistung bringen: Solche Versprechen lassen schon junge Menschen zu Red Bull & Co. greifen - bis zum Kollaps. Die Verbraucherzentrale Sachsen sensibilisiert in Schulen für die Risiken.

Tisch drei hat eine Aufgabe: ein Erfrischungsgetränk herstellen, das Rezept liegt bereit. Doch die fünf Jungs an Tisch drei hadern etwas. „Du musst schneiden, Bro, nicht drücken", ermahnt Max seinen Kumpel, der mit einem Küchenmesser Scheiben von einer Gurke abtrennen will. Hans daneben schaut ratlos auf grüne Blättchen vor sich....