Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben.
Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Aus Vanillekipferl wird Pistazienkuss mit Baiserhäubchen
Mareike Pucka, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klassik trifft Kreativität: Wie ein Hauch Pistazie und fruchtiges Gelee einem Weihnachtsklassiker einen neuen Dreh verleihen, zeigt Food-Bloggerin Mareike Pucka.

Berlin.

Knuspriger Keksboden, feiner Pistaziencrunch, süße Baiserhaube und dazu eine fruchtige Geleefüllung – mehr braucht es eigentlich nicht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Der Clou an dieser klassischen Kombination ist der kleine Pistazien-Twist, der den süß-herben Geschmack des Brombeergelees perfekt ergänzt.

Das ist die Erkenntnis unserer Weihnachtsbäckerei, die bei uns am Wochenende offiziell eröffnet wurde – wie jedes Jahr mit den unverzichtbaren Vanillekipferln. Danach durfte es dann gerne etwas kreativer zugehen. Ich liebe es, bewährte Klassiker mit neuen Ideen zu kombinieren – und diese kleinen Keks-Kracher hier waren ein voller Erfolg. Kaum gebacken, schon verschwunden! Besonders gut schmecken sie mir übrigens mit leicht gesalzenen Pistazien – das sorgt für einen spannenden Kontrast. Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Zutaten für ca. 60 Hälften, die 30 gefüllte Pistazienkekse ergeben:

Für den Teig:

  • 30 g Zucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 185 g Butter, zimmerwarm
  • 50 g geschälte Pistazienkerne, gesalzen oder ungesalzen
  • 2 Eigelb
  • 1 Prise Salz
  • 250 g Mehl

Für die Baisers:

  • 2 Eiweiß
  • 100 g Puderzucker
  • Für die Füllung
  • 300 g Brombeergelee

Außerdem: 

  • Mehl zum Ausrollen
  • Nudelholz
  • runder Ausstecher 4cm Durchmesser
  • Spritzbeutel mit großer Stern-Tülle
  • 2 Backbleche mit Backpapier

Zubereitung: 

  1. Die Pistazienkerne in einem Blitzhacker fein mahlen.
  2. Die zimmerwarme Butter dazugeben und im Blitzhacker gut vermengen.
  3. Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel geben, Pistazien-Butter-Mischung dazugeben und schaumig aufschlagen.
  4. Die Eigelbe dazugeben und gut unterrühren.
  5. Salz und Mehl in die Rührschüssel geben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.
  6. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.
  7. Die Arbeitsplatte leicht mit Mehl bestreuen, den Teig mit Nudelholz ausrollen.
  8. Teigkreise ausstechen und auf die vorbereiteten Backbleche setzen.
  9. Den Backofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
  10. Die Teigkreise bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.
  11. Eiweiß in eine fettfreie Rührschüssel geben und mit dem Schneebesen steif aufschlagen.
  12. Den gesiebten Puderzucker unterheben.
  13. Masse in den Spritzbeutel mit Stern-Tülle füllen und auf jeden Teigkreis einen Baisertupf spritzen.
  14. Bleche nacheinander im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten backen.
  15. Auskühlen lassen.
  16. Brombeergelee erhitzen und immer zwei Kekse mit 1 TL Gelee zusammenfügen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
