Das Butterbrot wird zunächst in der Pfanne knusprig angebraten. Belegt mit Rucola, Burrata und Feigen wird es zum Bauernbrot. Bild: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Das Butterbrot wird zunächst in der Pfanne knusprig angebraten. Belegt mit Rucola, Burrata und Feigen wird es zum Bauernbrot. Bild: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Bauernbrot mit Rucola, Burrata und Feigen
Julia Uehren, dpa
Manchmal reicht eine Scheibe Brot, wenn sie so wie bei Food-Bloggerin Julia Uehren daherkommt - ganz eigen interpretiert. Bei ihr trifft Knusper auf Cremigkeit, Frische auf Würze, Süße auf Schärfe.

Köln.

Mit diesem Rezept erfährt das Wort "Butterbrot" eine neue Dimension: Das Brot wird zunächst mit etwas Butter bestrichen und in einer Pfanne knusprig angebraten. Darauf kommt eine kleine Portion cremige Avocado, scharfer Rucola, süße Feige und sahnige Burrata. 

Für sich schon genommen wäre das schon ein köstliches Quartett! Aber ein selbstgemachtes Kräuteröl als Topping macht daraus dann eine wahre Geschmacksexplosion. Darin sorgen Schalotte und Knoblauch für eine leichte Schärfe, Liebstöckel, Thymian, Rosmarin und Fenchelsamen für eine kräftige Würze und ein wenig Zitronenabrieb und Zitronensaft für eine schöne Frische.

Und noch ein Tipp: Das Kräuteröl lässt sich hervorragend in Eiswürfelförmchen einfrieren. Die angegebene Menge reicht für einen kleinen Vorrat. 

Zutaten für 4 Portionen:

  • 1/2 kl. Zehe Knoblauch
  • 1 Schalotte
  • 15 g Petersilie (glatt)
  • 10 g Schnittlauch (frisch)
  • 4 Blätter Liebstöckel
  • 1 kl. Zweig Thymian
  • 5 Nadeln Rosmarin
  • 1/2 Bio-Zitrone
  • 1 Msp. Fenchelsamen
  • 4 EL Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer
  • 4 Scheiben Bauernbrot
  • 2 EL Butter
  • 1 Avocado (aus biologischem Anbau)
  • 80 g Rucola
  • 2 Burrata
  • 4 Feigen (frisch)

Zubereitung:

  1. Zunächst das Kräuteröl zubereiten: Knoblauch und Schalotte schälen. Schalotte sehr fein würfeln. Knoblauch durch eine Knoblauchpresse drücken. Kräuter waschen, trockenschütteln und die Blätter jeweils fein hacken. Zitrone waschen, abtrocknen und von der Schale ca. 1 Msp. abreiben, Saft auspressen (benötigt wird 1 TL). Die Kräuter zusammen mit den Schalotten, dem Knoblauch, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Olivenöl vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  2. Das Brot jeweils einseitig mit Butter bestreichen und in einer Pfanne (auf der gebutterten Seite) knusprig anbraten.
  3. Die Avocado aus der Schale löffeln und mit einer Gabel auf die gebutterte Seite der Brotscheiben verteilen. Rucola waschen, trockenschütteln und gleichmäßig auf die Brote verteilen. Die Burrata jeweils in 3-4 Stücke schneiden und auf den Rucola betten. Feigen waschen, abtrocknen und den Stiel wegschneiden. Die Frucht in Scheiben schneiden, ggf. halbieren und wiederum auf die Burrata legen. Zuletzt ein wenig Kräuteröl über die Brote träufeln.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
