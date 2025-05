Bei Pinchos Morunos trifft andalusische Würze auf Rauch

Food-Bloggerin Julia Uehren hat sich von einem andalusischen Klassiker inspirieren lassen, der orientalisches Aroma auf deutsche Teller bringt. Der Zeitgeist hat allerdings die Fleischsorte geändert.

Köln. Pinchos Morunos gehören in vielen spanischen Bars zum festen Bestandteil eines Tapas-Abends. Diese "maurischen Spieße", so die Übersetzung, haben ihren Ursprung im südspanischen Andalusien. Früher bestanden Pinchos Morunos aus Lammfleisch, heute ist vor allem die Variante aus Schweinefleisch beliebt.

Ihren besonderen Geschmack erhalten die Fleischspieße durch eine würzige Marinade aus Knoblauch, Kreuzkümmel, Paprika, Säure und Olivenöl. Eine Mischung, die an die orientalische und nordafrikanische Küche erinnert. Ein Grill oder eine Grillpfanne sind für die Zubereitung perfekt, da sie dem Gericht ein schönes Raucharoma verleihen. Da das Fleisch bereits in mundgerechte Stücke geteilt ist, eignet sich das Gericht gut für einen Tapas-Abend, bei dem das Essen am Tisch geteilt wird.

Zutaten für 4 Spieße:

2 Zehen Knoblauch

1 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Oregano (getrocknet)

1/2 TL Pfeffer

4 EL Olivenöl

2 EL Rotweinessig

10 g Petersilie (frisch)

500 g Schweinefilet

2 EL Rapsöl (zum Anbraten)

grobes Salz

Spieße

Zubereitung:

1. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in eine große Schüssel drücken. Kreuzkümmelpulver, Paprikapulver, getrocknetes Oregano, frisch gemahlenen Pfeffer, Olivenöl und Rotweinessig dazugeben und verrühren.

2. Petersilie waschen, trocken schütteln und (samt Stielen) fein hacken. Die Hälfte davon unter die Marinade mengen.

3. Die Silberhaut vom Schweinefilet wegschneiden und das Fleisch in ca. 2 – 3 cm dicke Stücke schneiden. Das Fleisch mit der Marinade vermengen und zugedeckt im Kühlschrank mindestens vier Stunden (besser über Nacht) ziehen lassen.

4. Das Schweinefilet auf Spieße ziehen und eine Grillpfanne mit etwas Fett einpinseln. Die Spieße dann von jeder Seite bei mittlerer bis hoher Hitze kurz anbraten, bis das Fleisch gut gebräunt ist. Das Fleisch sollte innen noch zart rosa sein, damit es nicht zu trocken schmeckt.

5. Vor dem Servieren die Pinchos Morunos mit der restlichen Petersilie und grobem Salz bestreuen.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)