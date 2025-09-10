Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bunt und lecker: Food-Bloggerin Bianca Zapatka serviert zu ihren Blumenkohl-Tacos auch eine leckere Tahini-Sauce.
Bild: Bianca Zapatka/dpa-tmn
Essen & Trinken
Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce
Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.

Köln.

Lust auf eine Taco-Night daheim? Food-Bloggerin Bianca Zapatka hat dafür eine knusprige Idee: Tacos mit geröstetem Blumenkohl, die sich jeder nach Belieben selbst füllen kann. Dazu gibt’s eine cremige Tahini-Sauce mit echtem Suchtpotenzial.

Der Tipp der Autorin: Am besten gleich mehr davon anrühren, denn die Sauce hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen eine Woche lang frisch – und verfeinert auch andere Gerichte wie veganes Pad Thai, Thai-Nudelsalat oder Sommerrollen.

Zutaten für 6 Tacos

Für den Blumenkohl:

  • 350 g Blumenkohlröschen
  • 1 EL Öl z. B. Raps-, Sonnenblumen- oder Avocadoöl
  • 1 TL Paprikapulver
  • 1 TL Chilipulver
  • 1 TL Kreuzkümmel
  • 1 TL Knoblauchpulver
  • 1 TL Salz

Für die Tahini-Sauce:

  • Tahini (reines Sesammus)
  • Olivenöl
  • Limettensaft
  • Sriracha oder eine andere scharfe Chilipaste
  • Knoblauch
  • etwas Wasser und Salz
  • Mengenangaben jeweils nach Gefühl bzw. gewünschter Cremigkeit

Zum Servieren und Selbstbefüllen:

  • 1 Portion Tahini-Sauce oder alternativ Erdnusssauce
  • 6 kleine Maistortillas oder selbstgemachte Tortillas
  • 1 Romanasalat zerkleinert
  • 1 Dose schwarze Bohnen abgespült und abgetropft
  • 1 kleine rote Zwiebel oder Frühlingszwiebeln oder beides in dünne Scheiben geschnitten
  • 150 g Kirschtomaten halbiert
  • 1/2 Avocado gewürfelt
  • 1-2 Jalapeños oder grüne Paprika in Scheiben geschnitten
  • Petersilie oder Koriander
  • Sesam
  • Limetten

Zubereitung

  1. Den Ofen auf 200 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
  2. Blumenkohl, Öl und Gewürze in einer großen Rührschüssel vermengen und die Röschen mit genügend Abstand zueinander auf das vorbereitete Blech geben.
  3. Den Blumenkohl ca. 15-20 Minuten rösten, bis er zart ist und anfängt, knusprig zu werden. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.
  4. Alle Zutaten für die Tahini-Sauce glatt und cremig pürieren (bei Bedarf etwas mehr Wasser hinzufügen).
  5. Die Tortillas ein paar Sekunden in einer Pfanne erwärmen. Dann die Tacos mit Salat, schwarzen Bohnen, Blumenkohl, Zwiebeln, Tomaten und Avocado belegen. Mit der Tahini-Sauce beträufeln und mit Jalapeños, Petersilie oder Koriander, Sesam und Limettenspalten garnieren.
  6. Sofort servieren und genießen!

(dpa)

Mehr Artikel