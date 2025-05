Butterkekse: Acrylamid oder Pestizid in jeder zweiten Probe

Die Bio-Butterkekse sind pestizidfrei, die konventionellen Kekse patzen mit Rückständen. Dafür haben sie kein Acrylamid-Problem. Butterkekse von gleich vier Discountern schneiden "sehr gut" ab.

Frankfurt/Main.

Jeder zweite Butterkeks ist nicht ganz ohne - also ohne Stoffe wie Pestizide oder Acrylamid. Das bemängelt die Zeitschrift "Öko-Test" Sie hat den Klassiker in der Gebäckabteilung Zähnchen-Rand untersucht - insgesamt 19 verschiedene Produkte, darunter acht Bio-Butterkekse (Ausgabe 6/2025). Das Ergebnis: mal so, mal so. Nämlich mal Pestizide, mal Acrylamid und zum Glück auch mal gar nichts zum Meckern.