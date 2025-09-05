Caesar Salad - das Rezept von Bruno Erfurt

Caesar Salad ist ein echter Klassiker, der durch seine cremige Sauce und den herzhaften Geschmack besticht. Hier gibt‘s das Rezept aus dem aktuellen Gastro-Newsletter der „Freien Presse“.

Chemnitz. Mit frischem Romanasalat, einem Hauch Knoblauch und Sardelle sowie der feinen Säure von Zitronensaft entsteht ein Dressing, das perfekt mit Parmesan und optional knusprigen Croûtons harmoniert – einfach, frisch und voller Charakter. Und so geht‘s:

Zutaten

●Romanasalat

●2 Sardellenfilets

●1 Eigelb

●2 Zehen Knoblauch

●100 ml neutrales Öl

●50-75 g Parmesan

●jeweils eine Prise Salz, Pfeffer und Zucker

●Spritzer Zitronensaft

Zubereitung

Knoblauch und Sardellen feinst möglich kleinhacken. Sardellen mit Knoblauch, Eigelb, Senf und Zitronensaft in eine Schüssel geben und miteinander vermischen. Das Öl unter ständigem Rühren in einem dünnen Strahl einfließen lassen bis zur gewünschten Konsistenz. Frisch geriebenen Parmesan unterheben und mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.

Salat waschen und auf gewünschte Größe schneiden/rupfen und vermengen. Mit Parmesan und optional Croûtons garnieren und…

Guten Appetit!

Bruno Erfurt ist wahrscheinlich das jüngste vielversprechende Kochtalent in Chemnitz. Zusammen mit Spitzenkoch Roland Keilholz betreibt er außerdem einen eigenen Youtube-Kanal: Die Cookbrothers. Alle bisherigen Rezepte gibt‘s hier.

