Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ob mit oder ohne Speckwürfelchen: Beim Anblick des Schälchens mit den Champignons fühlt man sich wie auf dem Weihnachtsmarkt.
Ob mit oder ohne Speckwürfelchen: Beim Anblick des Schälchens mit den Champignons fühlt man sich wie auf dem Weihnachtsmarkt. Bild: Doreen Hassek/dpa-tmn
Ob mit oder ohne Speckwürfelchen: Beim Anblick des Schälchens mit den Champignons fühlt man sich wie auf dem Weihnachtsmarkt.
Ob mit oder ohne Speckwürfelchen: Beim Anblick des Schälchens mit den Champignons fühlt man sich wie auf dem Weihnachtsmarkt. Bild: Doreen Hassek/dpa-tmn
Essen & Trinken
Champignonpfanne wie vom Weihnachtsmarkt
Von Doreen Hassek, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachtsmarkt-Feeling für daheim: Mit diesem Rezept zaubert Food-Bloggerin Doreen Hassek die legendären Knoblauch-Champignons ganz einfach selbst. Kindheitserinnerungen garantiert!

Berlin.

Wenn das Jahr sich dem Ende neigt und überall die ersten Weihnachtsmärkte aufgebaut werden, steigt mir schon bei dem Gedanken daran der Duft von Champignons in die Nase. Wie sie so lecker in diesen großen Pfannen vor sich hin schmurgeln und erst diese köstliche Knoblauchsoße dazu – lecker. Das löst bei mir ein schönes Gefühl aus. Erinnerungen an Kindheit und eine besinnliche Zeit. 

Wurde eine Champignonpfanne je so romantisiert? Ich glaube nein. Aber sie hat es verdient! Zumal es eines der simpelsten Rezepte ist, das ich kenne. Es muss ja auch nicht immer etwas Großes passieren, um glücklich zu sein. Schön ist es doch, Glück auch in kleinen Dingen zu finden.

Zutaten für 4 Personen:

Für die Champignonpfanne:

  • 800 g möglichst kleine Champignons
  • 1 Gemüsezwiebel
  • 60 g Butter
  • Salz
  • Pfeffer aus der Mühle
  • 1 Bund Petersilie gehackt
  • Schinkenwürfel (optional)

Für die Knoblauchsoße:

  • 400 g Crème fraîche
  • 3 Knoblauchzehen
  • 1 gestrichenen Teelöffel Salz
  • Pfeffer
  • 3 EL Schnittlauch, in Röllchen

Zubereitung:

  1. Die Champignons trocken putzen (Pinsel und/oder Küchenrolle), nicht waschen, sie saugen sonst unnötig viel Wasser auf. Die Gemüsezwiebel putzen und klein schneiden. Eine große Pfanne auf hoher Temperatur erhitzen und die Champignons fettfrei darin anbraten.
  2. Anschließend die Temperatur etwas reduzieren, die Butter und die Zwiebeln dazugeben. Wer es noch etwas deftiger mag, gibt hier die Schinkenwürfel mit rein. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und schön schmoren lassen. Die gehackte Petersilie unterheben und kurz mit schmoren.
  3. Für die Soße die Knoblauchzehen pressen und mit den restlichen Zutaten zu einer glatten Soße verrühren.
  4. Die Champignons auf Tellern oder in Schüsselchen anrichten und mit einem ordentlichen klecks Knoblauchsoße servieren. 

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Jubiläum am Fichtelberg: Vom DDR-Ferienheim zum Sterne-Hotel
Im Ahorn-Hotel „Am Fichtelberg“ wurde großes Jubiläum gefeiert. Das stadtbildprägende Gebäude liegt direkt am Skihang.
Die beiden Oberwiesenthaler Ahorn-Hotels bilden mit zusammen 560 Zimmern den größten Beherbergungsbetrieb im Kurort. In einem der Häuser wurde nun 50-Jähriges gefeiert – mit bekannten Wintersportgrößen und einem prominenten Stargast.
Patrick Herrl
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
26.11.2025
3 min.
Fund von Kinderleichen in Koffern: Lebenslang für die Mutter
Die Angeklagte tritt ihre Haftstrafe in einer psychiatrischen Einrichtung an. (Archivbild)
Die schreckliche Nachricht über den Fund von zwei Kinderleichen in Koffern in Neuseeland ging um die Welt. Bei dem Strafmaß für die Mutter spielte ihre psychische Gesundheit eine wichtige Rolle.
26.11.2025
5 min.
Black Friday in Sachsen: Große Chance oder große Falle?
Viele Händler beteiligen sich in der Black Week mit Preisnachlässen - doch nicht jedes Angebot ist so günstig, wie es wirkt. (Archivbild)
Rabatte, die nur scheinbar sparen lassen, und Fake-Shops, die immer dreister werden: Was Sachsens Verbraucher jetzt wissen müssen, um nicht in die Black-Friday-Falle zu tappen.
Daniel Josling, dpa
11.11.2025
1 min.
Maishähnchenbrust mit Blumenkohl und Safran-Kardamom-Sauce
Maishähnchenbrust mit Blumenkohl und leuchtend gelber Safran-Kardamom-Sauce ist eine Kreation von Küchenchef Thomas Bucher aus dem Altenburger Land.
Safran und Kardamom sorgen bei diesem Rezept für einen Wow-Effekt. Wie man mit wenigen Zutaten eine Hähnchenbrust zum Festessen macht, zeigt ein Koch aus dem Altenburger Land, wo Safran angebaut wird.
05.11.2025
1 min.
Quetsch mich! So werden Reste zu knusprigen Ofenkartoffeln
Zusammendrücken erlaubt: Gequetscht werden die Kartoffeln im Ofen zu knusprigen Talern.
Wie werden übrig gebliebenen Kartoffeln zu einem knusprigen Ofengericht? Dieses Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren zeigt, wie einfach es geht – inklusive Dip-Idee mit Kräutern.
Julia Uehren, dpa
Mehr Artikel