Chicken Teriyaki - das Rezept von Bruno Erfurt

Ideal für ein schnelles Abendessen, das dennoch raffiniert schmeckt: japanisches Hühnchen. Hier gibt‘s das Rezept aus dem aktuellen Gastro-Newsletter der „Freien Presse“.

Ein echter Klassiker der japanischen Küche: Chicken Teriyaki überzeugt durch die perfekte Balance aus Süße, Säure und Umami. Mit frischem Gemüse und zartem Hähnchenfleisch wird dieses Gericht nicht nur köstlich, sondern auch ausgewogen.