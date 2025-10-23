Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kugelrund und leuchtend rot: Cranberrys haben aktuell Saison.
Kugelrund und leuchtend rot: Cranberrys haben aktuell Saison. Bild: Sina Schuldt/dpa-tmn
Kugelrund und leuchtend rot: Cranberrys haben aktuell Saison.
Kugelrund und leuchtend rot: Cranberrys haben aktuell Saison. Bild: Sina Schuldt/dpa-tmn
Essen & Trinken
Cranberry: Eigentlich sauer, aber trotzdem oft Zuckerbombe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer Glück hat, findet jetzt leuchtende Cranberrys in den Regalen. Doch sie schmecken roh sehr herb. Was sie von getrockneten unterscheidet - und auch von ihrer kleineren Schwester, den Preiselbeeren.

München.

Sie gelten als Superfood, sind äußerst fotogen und verleihen getrocknet Gebackenem, Saucen und Salaten einen fruchtig-säuerlichen Kick: Doch roh schmecken Cranberrys richtig herb und sehr, sehr sauer. Deshalb werden sie nur selten frisch verzehrt. 

Ein Großteil der Früchte wird zu Sirup, Kompott, Marmelade oder Gelee weiterverarbeitet. "Dabei gehen allerdings Teile der wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Fruchtsäuren und Mineralstoffe verloren und häufig wird viel Zucker zugesetzt", erklärt die Verbraucherzentrale Bayern. Das gelte vor allem für gesüßte, getrocknete Cranberrys, die gern als Zutat in Gebäck und Müslis landen und sich als echte Zuckerbomben entpuppen.

Können getrocknet bis zur Hälfte aus Zucker bestehen 

"Da lohnt sich wie immer ein Blick auf die Zutatenliste", sagt Katharina Holthausen, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale. Oft würden getrocknete Cranberrys zur Hälfte aus Zucker bestehen. Wer das nicht will, sollte da auf ungesüßte Produkte achten. Alternative seien frische Cranberrys, die man selbst im Ofen trocknen könne. Allerdings sieht man sie nur selten im Obstregal.

Wenn überhaupt, hat man jetzt die Chance - denn Cranberrys haben aktuell Saison: Schalen mit den leuchtenden Früchten sind noch bis rund um Weihnachten in gut sortierten Supermärkten oder bei Obst- und Gemüsehändlern zu finden. 

Nicht verwechseln mit Preiselbeeren

Zum Verwechseln ähnlich sehen sich Cranberrys mit Preiselbeeren. Beide sind kugelrund und leuchtend rot. "Sie gehören zur selben Pflanzengattung, sind aber eigenständige Arten. Cranberrys stammen aus Nordamerika und werden dort großflächig angebaut", erklärt Holthausen. Die Cranberry werde auch "Großfrüchtige Moosbeere" oder aufgrund ihrer Blütenform "Kranichbeere" genannt. 

Die heimische Preiselbeere dagegen wächst meist wild in Nadelwäldern sowie auf Heide- und Moorflächen. Während ihre Früchte höchstens erbsengroß werden, erreichen frische Cranberrys nahezu Kirschgröße. Krachend sauer sind allerdings beide. "Wer Preiselbeeren findet, kann sie mit Joghurt anmischen. So wird es ein bisschen milder und trotzdem gesund", rät Holthausen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Roh, aber oho: Was bedeutet "Fisch in Sushi-Qualität"?
Nicht jeder Fisch darf auf den Sushi-Teller: Damit Fisch roh verzehrt werden kann, sollte er bestimmte Kriterien erfüllen.
Sushi-Qualität klingt edel – aber was steckt wirklich dahinter? Worauf man achten sollte, wenn man Fisch roh genießen möchte, erklärt eine Verbraucherschützerin.
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
08:00 Uhr
3 min.
Halloween-Kürbis clever verwerten: Her mit Püree und Kernen
Herbstzeit ist Kürbiszeit: Ob als Püree, Suppe oder kreative Halloween-Deko, mit diesem vielseitigen Supergemüse lässt sich so einiges anstellen.
Zu viel Kürbis übrig? So verwandeln Sie Fruchtfleisch und Kerne blitzschnell in Vorrat und knusprigen Snack – und Sie sparen dabei sogar Platz im Tiefkühler!
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel