Frisch aus dem Tiefkühler und einfach zu löffeln: Bleibt Eis durch einen Gefrierbeutel cremig?
Frisch aus dem Tiefkühler und einfach zu löffeln: Bleibt Eis durch einen Gefrierbeutel cremig? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Eisbecher in den Gefrierbeutel packen und verschließen.
Schritt 1: Eisbecher in den Gefrierbeutel packen und verschließen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Den Eisbecher im Gefrierbeutel in das Gefrierfach legen.
Schritt 2: Den Eisbecher im Gefrierbeutel in das Gefrierfach legen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Das Eis nach mehreren Stunden wieder aus dem Gefrierfach nehmen.
Schritt 3: Das Eis nach mehreren Stunden wieder aus dem Gefrierfach nehmen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Zum Vergleich: Wie cremig ist das Eis nach mehreren Stunden im Gefrierfach mit und ohne Gefrierbeutel?
Zum Vergleich: Wie cremig ist das Eis nach mehreren Stunden im Gefrierfach mit und ohne Gefrierbeutel? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Das Eis ist in beiden Eisbechern so fest, dass der Löffel aufrecht stehen bleibt.
Fazit: Das Eis ist in beiden Eisbechern so fest, dass der Löffel aufrecht stehen bleibt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Cremiges Eis dank Gefrierbeutel - klappt das?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Die Sonne brennt vom Himmel. Die Sehnsucht nach einem Eis wächst? Doch frisch aus dem Gefrierfach ist Speiseeis oft noch viel zu hart, um einfach drauf loszulöffeln. Mit einem simplen Trick soll das Eis cremig bleiben.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Steinhartes Eis soll sich etwa vermeiden lassen, indem es in einem Gefrierbeutel verpackt in den Tiefkühler wandert.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gefrierbeutel-Tipp für cremiges Eis in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Eispackung in einen Gefrierbeutel stecken und wie gewohnt in den Tiefkühler legen. Einige Stunden warten – danach soll das Eis einfacher zu löffeln sein.

Fazit: Der Hack ist ein Flop. Das Eis ist nach mehreren Stunden im Tiefkühler genauso hart wie Eis, das ohne Gefrierbeutel genauso lange im Gefrierfach war. Da hilft nur abwarten, bis sich das Eis bei Raumtemperatur etwas erwärmt hat.

Tipp: Wer nicht warten kann und das harte Eis zumindest schon portionieren will, kann ein Messer anstatt eines Löffels benutzen - damit geht es einfacher und der Eisbecher kann zeitnah zurück in den Tiefkühler. (dpa)

Mehr Artikel