Deftig und doch frisch: Bulgur-Hackbällchen in Tomatensoße

Food-Bloggerin Julia Uehren dreht an der Fleischschraube. Ihre Hackbällchen sind nicht nur aus Fleisch, sondern mit Bulgur gemischt. Das reduziert den Fleischanteil. Für Aroma sorgen kräftige Gewürze.

Köln.

Hackfleischbällchen gekocht in einer würzigen Soße: Solch ein Rezept kennt wohl fast jede Landesküche in irgendeiner Form. In einigen Ländern, zum Beispiel in der Türkei, dem Libanon oder in Syrien, wird dem Hackfleisch Bulgur beigemischt. Das ist praktisch, wenn man etwas weniger Fleisch essen möchte.