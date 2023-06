Die richtige Tischdeko für den Sommertag

Diese Deko lässt Deine Party aufblühen - und dafür brauchst Du nichts anderes als diese außergewöhnliche, kleine Pflanze.

Jetzt im Sommer findet das Leben vermehrt draußen statt. Endlich wieder mit ein paar Freunden zum Grillen treffen, die Familie zum Geburtstagkaffee auf die Terrasse einladen oder zu zweit den Abend auf dem Balkon genießen. Wer seine Gäste richtig verwöhnen möchte, sorgt dann nicht nur für gutes Essen und Trinken, sondern auch für eine ansprechende Atmosphäre.

Kalanchoës machen auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht so schnell schlapp. | Foto: GPP

Ein Tipp: Auch für eine Tafel unter freiem Himmel sind Blumen der schönste Schmuck. Es müssen gar keine aufwändigen Gestecke oder Sträuße sein, für das Leben draußen eignen sich beispielsweise auch blühende Topfpflanzen wie die Kalanchoë hervorragend.

Jetzt wird es kunterbunt

Es gibt viele verschiedene Kalanchoë-Arten. Als Tischdekoration ist besonders jene ideal, die früher unter dem Namen Flammendes Käthchen bekannt war.

Längst wird sie nicht mehr nur mit klassisch roten Blütendolden angeboten, sondern die Farbpalette reicht von zart Rosa und knallig Pink über leuchtend Orange oder sonnig Gelb bis hin zu schlicht Weiß.

Im Handel sind die Pflanzen derzeit überall in verschiedenen Topfgrößen erhältlich.

Selbst für den kleinsten Balkontisch findet sich ein passendes Exemplar. Wer etwas mehr Platz hat, sucht sich am besten gleich zwei bis drei in seinen Lieblingsfarben aus, denn die geballte Blütenpower macht einfach gute Laune.

Im Handel sind Kalanchoës derzeit überall in verschiedenen Topfgrößen erhältlich. Selbst für den kleinsten Balkontisch findet sich ein passendes Exemplar. | Foto: GPP

Viele Sommertage lang

Als Tischschmuck sind Kalanchoë aber nicht nur schön, sondern auch äußerst praktisch: Die Pflanzen gehören zur Gruppe der Sukkulenten und können in ihren dunklen, dicken Blättern Wasser speichern. Daher müssen sie nur wenig gegossen werden und machen auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht schnell schlapp.

Tatsächlich blühen sie an einem hellen Standort erst so richtig auf und entwickeln noch intensivere Farben. Anders als bei einem Blumenstrauß hat man bei den Topfpflanzen außerdem mehrere Wochen lang Freude an der Blütenpracht.

Mit den Kalanchoë lassen sich also viele schöne Sommertage auf Balkon oder Terrasse genießen.

