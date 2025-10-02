Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fusilli mit feiner Buttersauce, schwarzem Pfeffer und Parmesanflocken.
Fusilli mit feiner Buttersauce, schwarzem Pfeffer und Parmesanflocken. Bild: Bruno Erfurt
Essen & Trinken
Die wahrscheinlich einfachste Pasta der Welt
Redakteur
Von Bruno Erfurt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit nur vier Zutaten und wenigen Handgriffen entsteht ein cremiges Wohlfühlgericht, das garantiert begeistert. Das Rezept aus dem aktuellen Newsletter.

Manchmal sind es die simpelsten Zutaten, die ein Gericht unschlagbar machen. Diese Pasta ist blitzschnell zubereitet, cremig, voller Geschmack – und kommt mit nur vier Zutaten aus. Perfekt, wenn es schnell gehen soll und trotzdem wie echtes Soulfood schmeckt.
