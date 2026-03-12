Ein wahres Fest: Die Donauwelle mit fruchtiger Süße

Wenn die Leipziger Buchmesse das Thema „Donau“ wählt, tropft uns der Zahn nach Donauwellen. Dieses alte Rezept stammt noch aus DDR-Zeiten und kam auch als Schneewitchen-Kuchen auf den Tisch.

Das hier beschriebene Rezept wurde zu DDR-Zeiten unter Arbeitskolleginnen und Bekannten herumgereicht und fand so auch seinen Weg in die Rezeptsammlung meiner Mutter. Wie die Donauwelle einst entstand, ist ungeklärt, naheliegend ist aber die wellenförmige Schichtung des Kuchens als Namensgeber. Der Kuchen wird alternativ auch... Das hier beschriebene Rezept wurde zu DDR-Zeiten unter Arbeitskolleginnen und Bekannten herumgereicht und fand so auch seinen Weg in die Rezeptsammlung meiner Mutter. Wie die Donauwelle einst entstand, ist ungeklärt, naheliegend ist aber die wellenförmige Schichtung des Kuchens als Namensgeber. Der Kuchen wird alternativ auch...