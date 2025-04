Eiskalte Idee: Saisonstart mit Sandwich-Erdbeereis

Eingezuckert, als Kuchenbelag, im Salat oder sogar auf der Pizza - Erdbeeren bereichern die Küche. Wie wäre es mal mit einem selbstgemachten Eis zwischen zwei Waffeln?

Bruchsal. Erdbeerfans müssen nicht länger warten. Dank immer mehr Einsätzen von Folientunneln gibt es bereits die ersten heimischen roten Früchtchen. Die Erzeuger erwarten eine gute Ernte mit aromatischen Erdbeeren. Wer nicht widerstehen kann, sollte mit dem Vernaschen nicht zu lange warten - denn tagesfrisch schmecken sie am besten.

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) hat für die sensiblen Früchte ein paar Tipps und ein Rezept auf Lager. Da die Beeren leicht zerdrückt werden können, sollten sie im Einkaufskorb obenauf transportiert und keiner großen Hitze - beispielsweise im aufgeheizten Pkw - ausgesetzt werden, so der VSSE.

Auch beim Waschen heißt es Vorsicht. Denn Erdbeeren verlieren rasch an Aroma, wenn sie einem starken Wasserstrahl oder einem langen Wasserbad ausgesetzt sind. Am besten wäscht man Erdbeeren vorsichtig kurz in einer Schüssel, rät Verbandschef Simon Schumacher. Nach der Kurzwäsche sollten die Kelchblätter zuletzt entfernt werden, damit kein Wasser in die Erdbeere eindringt. Frisch geputzt, sind die Beeren bereit für eine eiskalte Zubereitung.

Rezept für Sandwich-Erdbeereis

Zutaten für ca. 5 Waffel-Herzen:

Für die Waffeln:

125 g weiche Butter

50 g Zucker

2 TL Zimt

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

3 Eier

250 g Mehl

2 TL Backpulver

150 ml lauwarmes Wasser

Zutaten für das Erdbeereis:

500 g Erdbeeren

5 kleine reife Bananen

200 g Joghurt (3,5 % Fettgehalt)

Zubereitung:

Für die Waffeln:

1. Butter mit Zucker, Vanillezucker, Zimt und Salz cremig rühren.

2. Eier hinzufügen und kurz unterrühren.

3. Mehl mit Backpulver vermischen und sieben.

4. Mehl im Wechsel mit Wasser unterrühren.

5. Waffeln knusprig backen.

Für das Eis:

1. Bananen schälen und in Stücke schneiden, Erdbeeren vorsichtig waschen und trocken tupfen, Kelchblätter entfernen und halbieren; Bananenstücke und Erdbeerstücke ca. 6 Stunden einfrieren.

2. Bananen- und Erdbeerstücke mit dem Zauberstab verkleinern und Joghurt unterrühren.

3. Jeweils zwei Waffelherzen mit ca. 2 cm dick mit Eis füllen.

4. Sandwich-Eisherzen wieder in das Eisfach legen und fertig frieren lassen. (dpa)