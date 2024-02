Elf von 19 Fischstäbchen haben ein Schadstoffproblem

Am Fisch liegt das jedoch nicht, haben Prüfer der Stiftung Warentest jetzt nachgewiesen. Auch am Geschmack und Geruch hatten sie einiges auszusetzen.

Ein- bis zweimal sollte der Mensch pro Woche Fisch essen, rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), weil er gut verfügbares Protein, Jod und im besten Fall die lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren enthält. Allerdings dürfte es vielen Erwachsenen schon schwerfallen, die empfohlene Menge von 80 bis 150 Gramm zu verzehren. Wie kriegt man den Fisch dann erst ins Kind? Die probate Antwort: Mittels Fischstäbchen. Außen knusprig, innen zart, wer kann da widerstehen?

Was die Prüfer der Stiftung Warentest nun herausgefunden haben, könnte den Appetit aber bremsen. Für die Zeitschrift "test" (Ausgabe 3/2024) haben sie 19 Produkte untersucht, darunter elf klassische Fischstäbchen, vier Backfischstäbchen und vier vegane Alternativen. Nur zwei davon sind "Gut", acht sind "Befriedigend", neun "Ausreichend".

Alarmierend ist die Schadstoffbilanz. Elf der 19 Produkte haben damit ein Problem. Bei zweien ist es so groß, dass die Prüfer in dieser Kategorie die Note 4,7 vergaben - "Mangelhaft". Der Fisch war dafür nicht die Ursache, wie die Tester nachweisen konnten. Unter der Panade steckte echter Fisch, meist ganze Stücke Alaska-Seelachs oder Seelachs, aber kein Fischmus. Zudem gibt es Fischsiegel wie MSC oder Naturland Wildfisch, die garantieren, dass Bestände nicht überfischt werden. Auch vor Gräten muss nicht gewarnt werden. Nur in drei Produkten fand sich je eine große Gräte.

Ganz zu vermeiden sind Fettschadstoffe nicht

Das Problem ist ausgerechnet das, was Fischstäbchen lecker macht: Die Hülle oder vielmehr das Öl, in dem sie knusprig vorfrittiert wird. Wird es auf Temperaturen von über 180 Grad Celsius erhitzt, entstehen Fettsäureester mit 3-Monochlorpropandiol (3-MCPC). Im Körper können diese zu möglicherweise krebserregenden Stoffen umgewandelt werden.

Stecken im Fettanteil der untersuchten Stäbchen mehr dieser chemischen Verbindungen als in der EU erlaubt, führt das zu Punktabzügen. Am gravierendsten war das bei den Backfischstäbchen von Iglo (12,40 Euro/Kilo) und den Fischstäbchen von Rewe (6,20 Euro/Kilo). Sie enthielten mehr als doppelt so viel 3-MCPC wie erlaubt. Das machte beide Produkte zu den Testverlierern.

Ganz vermeidbar sind die Fettschadstoffe laut test nicht, aber sie ließen sich durch zusätzliche Öl-Filtersysteme minimieren, wie es etwa Testsieger Frosta einsetze. Neben den Frosta-Stäbchen (8,90 Euro/Kilo) erhielten auch die Fischstäbchen vom Bio-Anbieter Alnatura (16 Euro/Kilo) gerade noch so das Gesamturteil "Gut". Diese beiden schmeckten den Testern auch mit am besten.

Veganen Alternativen fehlt mitunter der Geschmack

Genauso wie die Fischstäbchen von Followfood und Penny verliehen sie ihnen für Geschmack und Geruch eine glatte 2. Eine 1 hätte es gegeben, wenn das Fischstäbchen kräftig nach gebratener Panade, leicht nach gegartem, mildem Fisch und nur leicht salzig gerochen und geschmeckt hätte. Es darf etwas fettig sein, der Fisch sollte sich im Mund zart, strukturiert und leicht saftig anfühlen.

Davon waren etliche der anderen Produkte jedoch weit entfernt. Neben der Schadstoffbelastung patzten sie auch noch beim Geschmack. Manche waren so aromaarm, dass sie kaum nach Fisch schmeckten, andere hatten eine "leicht alte Frittierfettnote" oder eine "kaum knusprige" Konsistenz. Veganen Alternativen fehlte mitunter einfach der Fischgeschmack. Egal, ob Fischstäbchen oder die Alternative: Die Panade saugt beim Braten Butter oder Öl so stark auf , dass der Fettgehalt um etwa ein Drittel steigt. Im Ofen werden sie weniger fettig, aber auch nicht so knusprig. (mit dpa)