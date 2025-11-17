Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Essen & Trinken
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.

Bonn.

Feldsalat aus heimischem Anbau hat jetzt Hochsaison, denn das Gemüse ist winterhart. Geerntet sind die grünen Blättchen aber auch empfindlich - und sollten daher möglichst frisch verarbeitet werden. Schon beim Waschen sollte man vorsichtig sein, heißt es vom Rheinischen Landwirtschaftsverband (RLV). 

In Schüssel schwenken

Zwar sei der im Handel erhältliche Feldsalat in der Regel vorgewaschen. Aber um mögliche Sandkörnchen zu entfernen, schwenkt man die von Wurzelansätzen befreiten Blätter vor dem Verzehr in einer Schüssel mit kaltem Wasser. Sie unter fließendem Wasser abzuspülen, würde die feinen Blättchen zerstören.

Wer frischen Feldsalat aufbewahren möchte, der beim Kauf sattgrün und fest sein sollte, kann ihn ein bis zwei Tage in den Kühlschrank legen. Weil die Blätter schnell welken, kommen sie in einen Folienbeutel oder eine Kunststoffdose, man kann sie auch in ein feuchtes Küchentuch einschlagen.

Feldsalat mit Ziegenkäse

Am besten isst mam den Feldsalat direkt. Zum Beispiel zusammen mit gebackenem Ziegenkäse, wie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) vorschlägt. Darüber werden geröstete Wal- oder Haselnüsse sowie Granatapfelkerne gestreut.

Dazu passt eine klassische Vinaigrette aus Essig und Öl, gewürzt mit Salz, Pfeffer, einem Löffel Senf und frischen Kräutern. Diese sollte man aber erst kurz vor dem Servieren hinzufügen. 

Auf die Stulle streichen

Auch zu Brotaufstrich lässt sich Feldsalat verarbeiten. Dafür werden die Blätter mit etwas Knoblauch, Walnüssen oder Kürbiskernen, Parmesan und Olivenöl fein püriert. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken - und fertig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
13.11.2025
3 min.
Kleine Stücke landen bei Mini-Kids leicht "im falschen Hals"
Ein ganzer Apfel ist für kleine Kinder zum Abnagen oft besser geeignet als Apfelstücke: Die Handhabung fällt leichter und das Verschluckrisiko sinkt.
Apfelschnitze oder lieber ganze Äpfel? Warum die Größe und Form von Snacks für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren entscheidend sein kann – und was unbedingt tabu ist.
29.10.2025
2 min.
Da scheiden sich Küchengeister: Hätten Sie Lauch so geputzt?
Bei der Frage, wie Lauch wirklich sauber wird, gehen die Meinungen auseinander.
Kaum ein Gemüse ist so schön würzig und so heimtückisch wie Lauch: Außen knackig, innen voller Sand. Damit es beim Essen nicht zwischen den Zähnen knirscht, ist Cleverness gefragt.
Mehr Artikel