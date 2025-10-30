Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geschmack von echten Vanilleschoten: 16 Vanillepuddings bekamen von der "Öko-Test" die Bestnote "sehr gut".
Geschmack von echten Vanilleschoten: 16 Vanillepuddings bekamen von der "Öko-Test" die Bestnote "sehr gut". Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Geschmack von echten Vanilleschoten: 16 Vanillepuddings bekamen von der "Öko-Test" die Bestnote "sehr gut".
Geschmack von echten Vanilleschoten: 16 Vanillepuddings bekamen von der "Öko-Test" die Bestnote "sehr gut". Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Essen & Trinken
Fertig-Vanillepudding: Öfter mit echter Vanille als gedacht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Echte Vanille im Pudding? "Öko-Test" zeigt: In vielen Bechern steckt mehr Natur, als man denkt. Aber wie erkennt man die echten Sorten im Kühlregal wirklich?

Frankfurt/Main.

Gelb sind sie alle - mal mit, mal ohne Sahnehäubchen. Aber ob in den Pudding-Desserts aus dem Kühlregal echte Vanille steckt? Wahrscheinlich eher künstliche Aromen, oder? Weit gefehlt! In 17 von 26 getesteten Vanillepuddings (39 Cent bis zu 2,42 Euro/200 g) steckt der Geschmack von echten Vanilleschoten drin. So das Labor-Ergebnis der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 11/2025).

Die Öko-Tester hat das offenbar selbst überrascht - sie sprechen sogar von einem "echten Vanillezauber" und formulieren die Regel: Wo echte Vanille draufsteht, ist auch echte Vanille drin. Trotz der 16 Mal vergebenen Bestnote "sehr gut", haben sie dennoch eine weniger gute Botschaft. Um diese Produkte mit echter Vanille erkennen zu können, bräuchte es fast schon eine Puddingschulung. Denn es gäbe für die Hersteller ein Regelwerk, was sie bei welcher Aromatisierung auf die Becher schreiben oder abbilden sollten - ohne dass die rechtlich bindend sei.

Wie unterscheiden sich Vanillepudding und Vanillegeschmack?

Ein paar Hinweise, woran man den Unterschied zwischen echter Vanille und zugesetzten Aromen erkennt, hat "Öko-Test" für Vanille-Schleckermäulchen dennoch herausgefischt:

  • Trägt ein Pudding den Zusatz "mit Vanillegeschmack", kann man davon ausgehen, dass der zu 100 Prozent durch Aromastoffe erzeugt ist.
  • Der Test bestätigt: Auf der Zutatenliste ist dann auch "Aroma" oder "natürliches Aroma" deklariert.
  • Ein Pudding oder Dessert, das das Wörtchen "Vanille" oder "Bourbonvanille" im Namen trägt, sollte laut der Leitsätze den Vanillegeschmack aus echter Vanille beziehungsweise Bourbonvanille erzeugen.
  • Der Test bestätigt: Becher mit dem Zauberwort "Vanille" waren auch mit echter Vanille aromatisiert.

Desserts "mit Vanillegeschmack" enthalten zwar keine echte Vanille, kosten dafür aber auch weniger. Dennoch zieht "Öko-Test" in den Fällen einen Punkt ab, wodurch die Produkte nur noch auf ein "gut" kommen. Zur Begründung schreiben die Tester: Geschmackserlebnisse mit echten Lebensmitteln oder Gewürzen zu erzielen, finden wir allemal überzeugender, als (synthetische) Aromastoffe zuzusetzen.

Was steckt hinter den Zutaten? "Öko-Test" verrät's

Gemahlene Vanilleschoten: So heißt das Pulver, das durch Zermahlen der getrockneten Vanilleschote entsteht.

Vanillemark: So werden die aus der Vanilleschote herausgekratzten Samen bezeichnet.

Vanilleextrakt: Diese Lösung enthält den überwiegenden Anteil der natürlichen Vanillearomabestandteile, die zuvor den Schoten entzogen wurden. Aber: Ein
Vanilleextrakt kann beliebig verdünnt sein – die Angabe eines Gehalts sagt hier also wenig aus.

Natürliches Vanillearoma: Die Aromabestandteile müssen zu mindestens 95 Prozent aus der echten Vanille stammen.

Gemahlene extrahierte Vanilleschoten: Sie bleiben bei der Herstellung von Vanilleextrakt übrig, liefern aber kaum noch Vanillearoma, dafür aber die typischen schwarzen Pünktchen.

Natürliches Aroma oder Aroma: Das setzt sich jeweils aus einzelnen, industriell hergestellten Aromastoffen zusammen und kann sowohl Vanille als auch jeden anderen Geschmack nachahmen. So kann das für den Vanilleeindruck so zentrale Vanillin sowohl fermentativ aus Reis oder Mais ("natürliches Aroma") als auch synthetisch ("Aroma") gewonnen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.10.2025
1 min.
Delizioso! Rezept für Panna Cotta mit Früchten
Sieht aus wie gemalt: Zur Panna Cotta serviert Annelie Ulrich Erdbeeren und das Fruchtfleisch einer Maracuja.
Den beliebten Nachtisch Panna Cotta kann man mit Gelatine zubereiten. Aber es geht auch mit Agartine (Agar-Agar). Die Rezeptentwicklerin und Autorin Annelie Ulrich erklärt, wie es geht.
30.10.2025
5 min.
Panna Cotta ohne Pannen: 7 Tricks fürs perfekte Dessert
Panna Cotta mit Passionsfrucht, Himbeere, Mangotupfer, Minze, Pistazie, Schokolade und goldenen Schokokugeln in Savarin-Form zubereitet. Das ist eine Backform in flacher, ringförmiger Gestalt.
Löffel für Löffel ist sie ein Genuss, die Panna Cotta – wenn sie denn richtig zubereitet ist. Tipps und Tricks, wie der Nachtisch à la italiana ein Gaumenkitzel wird.
Sabine Meuter, dpa
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel