Mit den Push-Benachrichtigungen der Freien Presse verpassen Sie keine News mehr!
Mit den Push-Benachrichtigungen der Freien Presse verpassen Sie keine News mehr!
Essen & Trinken
Freie-Presse-App: Jetzt keine wichtigen Kulinarik-News mehr verpassen!
Redakteur
Von Anne Schwesinger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages direkt als Push-Benachrichtigung auf Ihr Handy - und bleiben Sie so up to date über alles Wichtige aus Ihrer Region, den Bereichen Sport, Politik und Kultur.

Chemnitz.

Für die App-Nutzer der Freien Presse gibt es jetzt ein neues Angebot, um keine wichtigen News mehr zu verpassen! Mit dem Aktivieren der Push-Nachrichten erhalten Sie immer dann eine Nachricht auf ihr Handy, wenn es aktuelle oder wichtige Neuigkeiten gibt. Wie Sie die Push-Benachrichtigungen aktivieren können? Ganz einfach: Klicken Sie in der Freien-Presse-App oben rechts auf „Profil“ und dann auf „Pushkanäle verwalten“.

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen und wählen Sie aus, für welche Kanäle Sie sich interessieren. Ganz unten finden Sie „Essen & Trinken“. Dort erhalten Sie spannende Informationen und News rund um Restaurants, Neuheiten und kulinarische Trends in Sachsen.

Daneben gibt es folgende Rubriken:

  • ???? Neues E-Paper
  • ???? Eilmeldungen
  • ???? Chemnitz
  • ????️ Erzgebirge
  • ???? Mittelsachsen
  • ???? Vogtland
  • ???? Zwickau
  • ???? Sport
  • ????Vermischtes
  • ⚽ Fußball
  • ⚖️ Politik
  • ???? Ratgeber
  • ???? Kultur
  • ☝️ Empfehlungen der Redaktion
  • ???? Kulturhauptstadt Chemnitz
  • ???? Niners Chemnitz
  • ???? Chemnitzer FC
  • ???? FC Erzgebirge Aue
  • ???? FSV Zwickau
  • ???? Eispiraten Crimmitschau
  • ???? Rund um VW
  • ???? Essen & Trinken
