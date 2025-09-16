Fruchtgummi-Tüte dank Trick clever öffnen und verschließen?

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin. Aufreißen, aufschneiden, aufplatzen lassen? Wenn es darum geht, eine Tüte mit Fruchtgummi zu öffnen, hat jeder seine ganz eigene Methode. Ein Trick soll das vereinfachen und obendrein dafür sorgen, dass man die Verpackung sogar wieder verschließen kann.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Um eine Fruchtgummi-Tüte zu öffnen und wieder zu verschließen, braucht man kein Hilfsmittel, sondern nur die richtige Technik - verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Öffnen und Wiederverschließen von Fruchtgummi-Tüten in unserem Hack-Check getestet.

Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's:

Öffnen: Die eingestanzte Lasche am oberen Rand der Tüte teilen. Die untere Schicht mit der einen Hand festhalten. Die obere Schicht mit der anderen Hand nach unten ziehen. Fruchtgummi nun aus dem offenen Schlitz in der Packung herausnehmen und in eine Schale füllen oder direkt aus der Tüte naschen.

Verschließen: Die Verpackung einmal in der Mitte falten und das lange Kunststoffband, das durch das Herunterziehen der Lasche entstanden ist, einmal um die Packung wickeln. Zum Schluss die Tüte umdrehen und das Band durch die Öffnung der Lasche fädeln.

Fazit: Der Hack funktioniert zwar, hat aber Nachteile. Für das Herunterziehen der Lasche muss man viel Kraft aufwenden und gleichzeitig vorsichtig sein, damit nicht mehr als nur ein dünner Streifen einreißt.

Am Ende ist die Fruchtgummi-Tüte zwar verschlossen, aber einfach war es nicht - und luftdicht wirkt die Lösung auch nicht. Wer kann, sollte also lieber einen Clip zum Verschließen verwenden. (dpa)