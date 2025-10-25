Fünf Kürbis-Rezepte, die auch Kindern schmecken

Ob der Kürbis als Suppe daherkommt, als Pasta-Zutat oder als cooler Burger: Mit diesen fünf Rezepten von Koch-Profis aus der Region Westsachsen gibt es jede Menge Spaß und Geschmack auf die Teller.

Kürbissuppe (Integrationsprojekt Erlenwald in Reinsdorf)

Zwickau. Zutaten:

800 g Kürbis

200 g Kartoffeln

300 g Möhren

1 l Gemüsebrühe

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

etwas Butter

etwas Sahne oder Kokosmilch

Salz und Pfeffer

evtl. Ingwer, Kürbiskerne, Petersilie, Croutons

Zubereitung:

Kürbis, Kartoffeln und Möhren in Würfel schneiden und in der Gemüsebrühe ca. 20 Minuten kochen lassen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Butter andünsten. Alles zusammen pürieren und mit Sahne oder Kokosmilch verfeinern. Mit Salz und Pfeffer würzen, nach Geschmack etwas geriebenen Ingwer dazugeben. Zur Suppe passen auch Kürbiskerne, gehackte Petersilie oder Croutons.

Kürbis-Fischstäbchen (Frank Müller)

Zutaten:

400 g Hokkaido-Kürbis (mit Schale, gewürfelt)

150 g mehligkochende Kartoffeln

2 EL Frischkäse (oder vegane Alternative)

1 TL Zitronensaft

1 TL mildes Rapsöl

½ TL Salz

1 Prise Muskat

1 Messerspitze Currypulver (optional)

1 EL gehackte Petersilie

Algen-Komponente:

1 Blatt Nori, trocken kurz angeröstet und fein zerkrümelt (≈ 1–1,5 g)

Zum Binden & Formen:

3 EL Semmelbrösel

2 EL Haferflocken (fein)

Zum Panieren:

2 EL Mehl

1 Ei (oder 2 EL Sojamehl + 4 EL Wasser)

100 g Semmelbrösel, Panko oder zerstoßene Cornflakes

Öl zum Braten

Zubereitung:

Kürbis und Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser 10–15 Minuten weichkochen, abgießen, ausdampfen lassen. Masse herstellen: Mit Frischkäse, Zitronensaft, Öl, Gewürzen und Nori fein zerstampfen. Semmelbrösel und Haferflocken einarbeiten – bis eine formbare, weiche Masse entsteht. 20 Minuten im Kühlschrank erleichtern das Formen. Mit leicht feuchten Händen 16 gleichmäßige Riegel formen (ca. 8 × 2 cm). Panieren: In Mehl wenden → durch verquirltes Ei ziehen → in Semmelbröseln wälzen. Braten: In einer Pfanne mit wenig Öl bei mittlerer Hitze rundum goldbraun ausbacken. Alternativ: Im Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) 20–25 Minuten backen. Serviervorschlag: Mit Petersilienkartoffeln, buntem Gemüse (Brokkoli, Karotten, Zuckerschoten) und hausgemachter Remoulade oder Joghurt-Dip mit Dill & Zitrone servieren.

Kürbis-Burger (Frank Müller)

Zutaten:

Für die Kürbis-Patties:

400 g Hokkaido-Kürbis (mit Schale, gewürfelt)

1 kleine Zwiebel (fein gehackt)

1 kleine Möhre (gerieben)

1 Ei (oder 1 EL Leinsamen + 3 EL Wasser für vegane Variante)

3 EL Haferflocken

2 EL Semmelbrösel

1 TL mildes Paprikapulver

Salz, Muskat, evtl. eine Prise Zimt

1 EL Rapsöl oder Butter zum Braten

Für die Burger-Brötchen:

4 weiche Burgerbuns oder Mini-Brötchen

(Kindgerecht: Vollkorn-Sesam oder Kartoffelbrötchen)

Für das Topping:

4 Scheiben Käse (mild, z. B. Gouda oder Mozzarella)

4 Blätter Salat

1 Tomate (in dünne Scheiben geschnitten)

4 TL Frischkäse oder Joghurt-Dip

Optional: ein paar Gurkenscheiben

Zubereitung:

Kürbiswürfel in wenig Wasser 10 Minuten weichkochen, abgießen, leicht ausdampfen lassen. Masse herstellen: Kürbis mit einer Gabel zerdrücken, Möhre, Zwiebel, Ei, Haferflocken und Semmelbrösel zugeben. Mit Paprika, Muskat und etwas Salz würzen. Masse 10 Minuten quellen lassen. Mit leicht feuchten Händen 4 flache Patties/Bratlinge formen. In einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze 3–4 Minuten pro Seite goldbraun braten. Optional Käse darauf schmelzen lassen. Burger bauen: Brötchenhälften toasten oder kurz anrösten. Unten: Boden → Frischkäse → Salat → Kürbis-Pattie → Tomatenscheibe → Deckel.

Kürbis-Pasta und Kürbisbrot

One-Pot-Kürbis-Pasta und Kürbisbrot (eat.de):

Zu den beiden Rezepten des Onlineportals eat.de geht es hier: zur One-Pot-Kürbis-Pasta und zum Kürbisbrot. (em)