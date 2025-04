Geschmackskick zur Brotzeit: Würziges Radieschen-Relish

Rast mit einer leckeren Brotzeit ist das I-Tüpfelchen auf einer schönen Wanderung. Dieses Relish lässt sich gut in den Rucksack packen - und mehr als ein Stück Brot und Käse dazu braucht es nicht.

München.

Radieschen und süßer Senf – typisch bayerisch. Kochbuchautorin Pauline Joos ("Brotzeit-Schmankerl to go") kombiniert die beiden in einem scharf-­süßen Relish ganz neu miteinander.

Das Relish schmeckt lecker auf dem Butterbrot oder zu einem Stück würzigen Bergkäse. Es passt in jeden Rucksack und ist einfach und gut vorzubereiten.

Zutaten (für ein Glas):

1 Bund Radieschen

1–2 Schalotten

50 g heller Rohrzucker

1 TL flüssiger Honig

50 ml Weißweinessig

2 TL Senfkörner

1 TL Salz

1–2 TL süßer Senf

Zubereitung:

Radieschen und Schalotten in feine Würfel schneiden. Zusammen mit Zucker, Honig, Weißweinessig, Senfkörnern und Salz in einen Topf geben. Kurz aufkochen und dann bei mittlerer Hitze etwa 35–45 Minuten unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verkocht ist. Je weniger Flüssigkeit noch übrig ist, desto fester die Konsistenz im abgekühlten Zustand. Falls es zu fest wird, während des Kochens etwas Wasser dazugeben. Nach Ende der Kochzeit vom Herd nehmen und den Senf unterrühren. Die heiße Masse in ein heiß ausgespültes Schraubglas füllen, den Deckel schließen und abkühlen lassen. Das Relish ist mindestens eine Woche haltbar.

(dpa)