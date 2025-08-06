Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kein Grund zur Sorge: Gespaltene Kerne bei Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sind meist harmlos.
Kein Grund zur Sorge: Gespaltene Kerne bei Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sind meist harmlos. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Kein Grund zur Sorge: Gespaltene Kerne bei Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sind meist harmlos.
Kein Grund zur Sorge: Gespaltene Kerne bei Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sind meist harmlos. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Essen & Trinken
Gespaltener Kern: Kann ich den Pfirsich dann noch essen?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gespaltene Kerne in Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sehen bedenklich aus. Eine Ernährungsexpertin erklärt, ob sie ein Problem sind. Und welche Rolle Stress im Wachstum der Frucht spielt.

München.

Haben Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie beim Aufschneiden von Pfirsich, Nektarine oder Aprikose einen gespaltenen Kern entdecken? Schießen Ihnen Gedanken durch den Kopf: Stimmt vielleicht etwas nicht mit dem Kernobst? Kann ich die betroffene Frucht überhaupt noch essen? 

Vorweg: "Diese sogenannten Steinspalter können ohne Bedenken gegessen werden", gibt Sabine Hülsmann, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern Entwarnung. Nur den gespaltenen Kern sollte man nicht in den Mund nehmen. 

Doch wie kommt es zu dem gespaltenen Kern?

Die Ursache dafür ist Stress während der Wachstumsphase, etwa durch lange Trockenperioden oder nährstoffarme Böden, erklärt die Verbraucherschützerin. Die University of California Agriculture und Natural Resources hat auch noch menschengemachte Faktoren ausgemacht: Alles, was schnelles Wachstum fördert, könne die "Kernspaltung" befeuern, etwa Ausdünnen des Baumes oder unregelmäßiges Gießen während der Kernhärtephase. Vermeiden Sie das Ausdünnen, bis die Kerne reif und hart sind, raten daher die Forscher.

Den inneren Kern auf keinen Fall mitessen 

Ernährungsexpertin Hülsmann ist es allerdings wichtig zu warnen: Der innere Kern des Steins sollte nicht mitgegessen werden. Denn er enthält Amygdalin, eine Substanz, die im Körper zu giftiger Blausäure umgewandelt werden kann. Im Fruchtfleisch finden sich allerdings nur sehr geringe Mengen Amygdalin. Auch Kinder können diese Früchte deshalb ohne Bedenken essen.

Auch bei Schimmel im gespaltenen Kern: besser wegwerfen

Anders sieht es aus, wenn der gespaltene Kern schimmelt oder das Fruchtfleisch ungewöhnlich hart ist. In solchen Fällen sollte die Frucht sicherheitshalber entsorgt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
2 min.
Rauskratzen? - Paprikakerne sind doch gesund!
Guten Appetit! Paprikasamen enthalten Ballaststoffe, die die Verdauung fördern.
Eine Ernährungsexpertin räumt mit einem Irrtum über Paprikakerne auf und erklärt ihre Vorzüge. Nur bei den Samen von Chili und Peperoni warnt sie. Denn darin lauert ein Reizstoff mit Nebenwirkungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
30.07.2025
2 min.
Cola selbst machen aus Colakraut?
Colakraut ist eine Varietät der Eberraute. Ihr herbes, leicht zitroniges Aroma erinnert geschmacklich entfernt an Cola.
Colakraut wird gerade als Zutat für Limonade neu entdeckt. Doch was steckt dahinter? Die Antwort: Eine alte Heilpflanze, von der aber nicht alle Teile verwendet werden sollten.
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
Mehr Artikel