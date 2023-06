Gewinnspiel: Rezepte einsenden und Konzertkarten gewinnen

Wir verlosen 2-mal 2 Tickets für Nenas "Wir gehören Zusammen Open Air-Tournee 2023" am 11. August 2023 im Wasserschloss Klaffenbach.

Im Sommer steigen die Luftballons am besten! Und in diesem Sommer fliegen Nenas berühmte "99 Luftballons" über dem Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz.

Seit seiner Veröffentlichung vor genau 40 Jahren hat das Lied keinen Moment an Wahrhaftigkeit und Aktualität verloren. Und Du kannst dabei sein! Denn wir verlosen 2-mal 2 Tickets für Nenas "Wir gehören Zusammen Open Air-Tournee 2023" am 11. August 2023 im Wasserschloss Klaffenbach.

Das musst Du wissen, um die Karten gewinnen zu können:

"Grillen und Chillen" - Unter dem Motto läuft das aktuelle Themenspezial zum Grillsommer 2023 von "Freie Presse".

Auf dieser Plattform veröffentlichen wir die schönsten Trends rund um einen unvergesslichen Sommer unter freiem Himmel.

Doch dafür brauchen wir Deine Inspiration! Verrate uns per E-Mail an machmit@freiepresse-mediengruppe.de mit dem Betreff "Grillgewinnspiel 2023" Dein außergewöhnliches Grillrezept und schreib gleich mit dazu, warum genau dieses für Dich so besonders ist. Weil Du es als Geburtstagsessen aufgetischt bekommen hast? Oder weil Dich Dein Herzensmensch damit überrascht hat? Weil Deine Freunde immer wieder dieses eine, also Dein Lieblingsrezept, nachfragen?

Unter den ersten Einsendern verlosen wir 2-mal 2 Tickets für das Nena-Konzert im Wasserschloss Klaffenbach.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du unseren Teilnahmebedingungen und einer Veröffentlichung des Rezepts zu.

Manche Menschen backen Kuchen auf dem Grill. Andere haben die besten Tipps für megaleckere Dips und Saucen parat.

Wie präsentierst Du Dein Gegrilltes? Im Vintage-Stil auf Uromas altem Holzbrett? Oder auf Steinguttellern aus dem Urlaub in der Toskana?

Wir wollen am liebsten alles rund um tolle Grilltrends wissen: Wer hat Dir letztens ein besonderes Gericht auf dem Grill kredenzt? Oder gab es etwas frisch Gebrutzeltes auf Deinem Elektrogerät gemütlich auf dem Mini-Balkon? Welche Kombination bereitest Du in Deiner Sommerküche gern zu? Verwendest Du besonders zarte Fleischsorten? Oder genießt Du lieber veggie oder frische vegane Speisen?

Je mehr Infos wir zusammentragen, umso abwechslungsreicher wird unser neues Sommer-Portal - Dank Deiner Unterstützung!

Sommer, Sonne, Luftballons: "Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben", sagt Nena und freut sich auf ihr Konzert in unserer Region. "Ich liebe dieses Lied. Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt. Ich glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen."

