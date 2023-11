Grießpudding mit Orangensauce und karamellisierten Walnüssen

Ein ganz normaler Grießpudding verlässt nicht die Küche von Food-Blogger Manfred Zimmer. Bei ihm muss es schon raffinierter sein: mit Orangenlikör, Nüssen, Sahnehaube und einem Kardamom-Finish.

Hamburg.

Vieles von dem, was ich koche, verbinde ich schon bei der Zubereitung mit Momenten und Bildern. Bei diesem Grießpudding erinnere ich mich an einen Nachmittag in einem Café in Paris. Es heißt "Le Rostand" und liegt direkt gegenüber dem Jardin du Luxembourg.