Anders als bei den üblichen Rippchensträngen werden hier die Ribs bereits vor dem Grillen einzeln geschnitten.
Anders als bei den üblichen Rippchensträngen werden hier die Ribs bereits vor dem Grillen einzeln geschnitten. Bild: Anja Würfl/die-frau-am-grill.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Grill-Finale zum Sommer-Ende: Rippchen mal ganz anders
Mehr Aroma, mehr Kruste: Food-Bloggerin Anja Würfl zeigt, wie Spareribs einzeln mariniert und geschmort besonders zart und aromatisch werden – mit karamellisierter Kruste und Geheimzutat "Magic Dust".

München.

Die Tage werden zwar schon deutlich kürzer - aber wie wär's, die letzten super Sonnentage mit einem Grillsaison-Finale zu zelebrieren? Dafür hat "Die Frau am Grill"-Bloggerin Anja Würfl genau das richtige Rezept in der Hinterhand. Dabei handelt es sich um einen echten BBQ-Klassiker: Spareribs. 

Doch dieses Rezept geht einen Schritt weiter: "Statt ganze Stränge auf den Grill zu legen, kommen die Rippchen einzeln mariniert und geschmort auf den Rost – für besonders viel Aroma und zarten Fleischgenuss mit karamellisierter Kruste", erklärt die Food-Bloggerin.

Mehr Geschmack pro Rippe: Der Vorteil einzeln zubereiteter Rippchen

Anders als bei den üblichen Rippchensträngen werden hier die Ribs bereits vor dem Grillen einzeln geschnitten. Der große Vorteil: "Jede Rippe bekommt rundum ordentlich Würze ab und wird gleichmäßig gegart", so Anja Würfl.

Auch das anschließende Schmoren in Sauce und Butter sorge dafür, dass sich das Fleisch fast vom Knochen löst – und so zu einem echten Geschmackserlebnis wird. 

Gewürz-Geheimnis: Was ist eigentlich Magic Dust?

Für die richtige Würze verrät die Grill-Expertin eine ihrer Lieblingswürzmischungen: "Ein echter BBQ-Favorit unter Grillfans ist die Gewürzmischung Magic Dust. Der Rub besteht typischerweise aus Paprika, Knoblauch, Salz, braunem Zucker, Pfeffer, Kreuzkümmel und einem Hauch Chili", erklärt Würfl. 

Die Mischung bringe nicht nur Würze, sondern sorge auch für eine aromatische Kruste. Ihr Tipp: Wer die Mischung nicht im nächsten Gewürzregal findet oder keinen Fachhandel in der Nähe hat, kann sich seinen Magic Dust auch selbst mischen. Dafür hat sie auf ihrem Blog eine Anleitung.

Zart, würzig, karamellisiert – so geht’s:

Zutaten für 4 Portionen:

  • 1,3 kg Spareribs
  • 3 EL Magic Dust (Gewürzmischung)
  • 300 ml BBQ-Sauce
  • 100 ml Chili-Sauce (z. B. Sriracha)
  • 50 g brauner Zucker
  • 150 g Butter
  • Frische Petersilie zum Garnieren

Zubereitung:

  1. Die Silberhaut von der Rückseite der Rippchen entfernen. Anschließend in einzelne Rippenstücke schneiden.
  2. Die Rippchen mit Magic Dust großzügig einreiben.
  3. Den Grill auf 130 Grad indirekte Hitze vorheizen und die Rippchen für 2 Stunden vorgaren.
  4. Dann die vorgegrillten Rippchen in einen Dutch Oven (oder alternativ eine ofenfeste Form mit Alufolie) legen.
  5. BBQ-Sauce, Chili-Sauce, Butter und Zucker darüber geben und alles gut vermengen.
  6. Mit geschlossenem Deckel weitere 2 Stunden bei 130 Grad im Grill garen.
  7. Zum Schluss den Deckel abnehmen und die Rippchen nochmals für ca. 30 Minuten bei indirekter Hitze karamellisieren lassen.
  8. Mit frisch gehackter Petersilie bestreuen und mit Beilagen nach Wahl servieren.

So funktioniert's mit Briketts oder im Backofen

Die "Frau am Grill" nutzt für das Rezept einen Gasgrill, der konstant eine Hitze von 130 Grad halten kann. Wer mit Briketts und einem Kohle-Kugelgrill unterwegs ist (der Deckel ist entscheidend!), kann aber die Rippchen ebenfalls zubereiten. Bei einer üblichen Brenndauer von 1 bis 2 Stunden - je nach Qualität der Briketts - müssten für das Schmoren allerdings noch mal Briketts nachgelegt werden. 

Der Schmor-Vorgang gelingt aber auch im Backofen bei einer Temperatur von 130 bis 140 Grad: "Erst auf dem Blech braten, dann im Bräter schmoren, zum Schluss karamellisieren", erklärt Anja Würfl das Vorgehen. 

Dutch Oven auf dem Grill: Rustikal trifft raffiniert

"Für die Schmorphase kommt eigentlich ein Dutch Oven zum Einsatz – ein gusseiserner Topf, der die Hitze hervorragend hält und das Fleisch besonders saftig macht. Wer keinen besitzt, kann alternativ eine feuerfeste Form mit Deckel oder Alufolie verwenden", empfiehlt Würfl. 

Wichtig sei zudem, dass die Hitze gleichmäßig verteilt wird – idealerweise durch indirektes Grillen mit geschlossenem Deckel. (dpa)

