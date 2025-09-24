Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herbstlicher Genuss mit knusprigem Speck und würzigem Pesto: Sie verleihen jeder Kürbissuppe das gewisse Etwas und sorgen für zusätzlichen Geschmack.
Herbstlicher Genuss mit knusprigem Speck und würzigem Pesto: Sie verleihen jeder Kürbissuppe das gewisse Etwas und sorgen für zusätzlichen Geschmack. Bild: BVEO/dpa-tmn
Herbstlicher Genuss mit knusprigem Speck und würzigem Pesto: Sie verleihen jeder Kürbissuppe das gewisse Etwas und sorgen für zusätzlichen Geschmack.
Herbstlicher Genuss mit knusprigem Speck und würzigem Pesto: Sie verleihen jeder Kürbissuppe das gewisse Etwas und sorgen für zusätzlichen Geschmack. Bild: BVEO/dpa-tmn
Essen & Trinken
Jetzt wird gelöffelt: Per Klopftest zum Kürbissüppchen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Klopftest verrät, wann ein Kürbis reif ist. Und der Ofentrick "knackt" selbst große, besonders harte Exemplare. Dazu passend ein Rezept für Suppenfans, die es würzig und mit Biss mögen.

Berlin.

Ob ein Kürbis reif ist, testet man ähnlich wie bei einer Melone - mit dem berühmten Klopftest. Klingt der Kürbis hohl, ist er reif und kann verzehrt werden, lautet die Faustregel, die die Obst- und Gemüse-Produzenten von der Kampagne "Deutschland - Mein Garten" empfehlen.

Es gibt aber noch ein Merkmal, das zeigt, ob der Kürbis einer nicht grünen Sorte reif für den Topf ist: Der Stiel sollte trocken, holzig und von bräunlicher Farbe sein und beim Eindrücken des Stiels sollte keine Flüssigkeit austreten.

Schale knacken? - Ab in die Röhre 

Zur Zubereitung haben die Gemüseprofis noch einen Tipp parat: Besonders große Kürbisse legt man vor dem Verarbeiten einfach eine halbe Stunde bei 150 Grad Umlufthitze in den Backofen. Bei dieser Methode werde selbst das verschlossenste Exemplar "leicht zugänglich", versprechen die Experten. 

Eine der Lieblingszubereitungen für Kürbis ist eine cremige Suppe. Dafür eignet sich vor allem der Hokkaidokürbis. Sein Vorteil: Er braucht gar nicht erst geschält werden. Denn seine Schale ist so dünn, dass sie schon beim Kochen weich wird. 

Kürbissuppe mit Kürbiskernpesto

Sie lieben Kürbissuppe - aber bitte mit Biss? Dann wäre das Rezept mit Kürbispesto und Bacon von "Deutschland - Mein Garten" genau richtig: 

Zutaten:

  • 600 g Hokkaidokürbis
  • 300 g Steckrübe
  • 200 g Kartoffeln
  • 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 8 g Ingwer, 2 Lorbeerblätter, Olivenöl, Meersalz
  • 200 ml trockener Weißwein 1 Bund Petersilie
  • 1 EL Kürbiskernmus
  • 2 EL Zitronensaft
  • 3 EL Parmesan
  • 150 ml naturtrüber Apfelsaft 1 EL Honig, 1⁄2 TL Cayennepfeffer
  • 4 Scheiben Bacon
  • 1 EL Kürbiskerne


Zubereitung

  1. Hokkaido waschen, trockenreiben, Strunk und Kerne entfernen und grob würfeln. Steckrübe, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen und ebenfalls grob würfeln.
  2. Zwiebeln, Ingwer und die Hälfte des Knoblauchs mit den Lorbeerblättern in einem großen Topf mit 4 EL Olivenöl goldbraun anbraten. Kürbis-, Steckrüben- und Kartoffelwürfel dazugeben und etwa 8 Min. rundum weiter anbraten. 1 TL Salz hinzufügen, mit Weißwein ablöschen und etwa 600 ml Wasser aufgießen. Aufkochen lassen und bei verschlossenem Deckel etwa 25 Minuten leicht köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist.
  3. Währenddessen das Kürbiskernpesto zubereiten: Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und mit dem restlichen Knoblauch, 100 ml Olivenöl, Kürbiskernmus, 1/2 TL Salz, Zitronensaft und Parmesan in einem hohen Gefäß fein pürieren.
  4. Lorbeerblätter aus der Suppe nehmen. Suppe mit 150 ml Apfelsaft fein pürieren und mit Salz, Honig, Cayennepfeffer und etwas Zitronensaft abschmecken. Bei Bedarf etwas Flüssigkeit nachgießen.
  5. Bacon in einer Pfanne ohne Öl knusprig braten.
  6. Kürbissuppe auf Suppenschüsseln verteilen und mit Kürbiskernpesto, Kürbiskernen und Bacon genießen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
19.09.2025
2 min.
Mit Zimt und Spinathaube: So wird der Apfel-Turm zum Hit
Als Krönung bekommt der Apfel-Tower eine Spinat-Schlemmerhaube.
Lust auf ein Apfel-Rezept mit Wow-Effekt? Entdecke, wie Zimt und Spinat den Klassiker völlig neu interpretieren – und was den Apfel-Tower zur Überraschung auf jedem Tisch macht!
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.09.2025
2 min.
Spiel mit den Aromen: Geschmorte Auberginen mit Linsensalat
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt.
Was passiert, wenn cremiger Joghurt, knackige Granatapfelkerne und würzige Linsen auf Auberginen treffen? Damit zeigt Food-Bloggerin Julia Uehren, wie aufregend einfaches Gemüse sein kann.
Julia Uehren, dpa
Mehr Artikel