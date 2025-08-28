Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch nie Galette probiert? Süßes Steinobst aus Pflaumen Aprikosen und späten Kirschen bringt den Spätsommer auf den Tisch.
Noch nie Galette probiert? Süßes Steinobst aus Pflaumen Aprikosen und späten Kirschen bringt den Spätsommer auf den Tisch.
Essen & Trinken
Knusperteig mit Pflaumenfülle: Galette mit süßem Steinobst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pflaumensaison ist noch nicht vorbei: Erfahren Sie, wie man mit einer Galette aus Steinobst das Beste aus den süßesten Sorten holt. Es könnte zu Ihrem Lieblingsrezept werden.

Berlin.

Bevor die diesjährige Pflaumensaison vorbei ist, sollte man die Chance noch mal richtig nutzen. Denn nach den Frühsorten übernehmen nun im Spätsommer auch die Spätsorten das kulinarische Kommando - und die sind als Zugabe am süßesten und saftigsten. 

Wer jetzt erntet oder kauft, aber das Steinobst nicht gleich verwendet, kann das noch ein paar Tage hinauszögern. Die Pflaumen sollten dann am besten kühl, ungewaschen und in einem feuchten Tuch oder perforierten Plastikbeutel gelagert werden, rät die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO). Im Kühlschrank halten sie sich bis zu einer Woche. Entsteint lassen sich Pflaumen oder Zwetschgen auch problemlos einfrieren – für bis zu einem Jahr.

Sie haben sich schon durch Pflaumenkuchen und -muffins, Zwetschgenknödel, -Datschi oder -Tiramisu probiert? Die Rezeptentwickler von "Deutschland - mein Garten", einer Kampagne der BVEO, haben noch eine Idee auf Lager: eine Galette mit Steinobst. Und so geht sie: 

Zutaten für eine Galette 

  • 300 g Buchweizenmehl
  • 200 g Butter kalt
  • 1 Prise Salz
  • 6 EL Rohrzucker
  • 2 EL Wasser kalt
  • 150 g Aprikosen
  • 150 g Pflaumen
  • 200 g Kirschen
  • 0.5 TL Zimt
  • 1 Ei
  • 2 EL Mandelblättchen
  • 1 TL Puderzucker

Zubereitung

  1. Für den Teig Mehl mit 3 EL Zucker, gewürfelter Butter, Salz und Wasser rasch zu einem glatten Teig kneten, zu einer Kugel formen und abgedeckt für 45 Minuten kalt stellen.
  2. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-Unterhitze) vorheizen.
  3. Währenddessen Früchte waschen, entkernen und halbieren. In einer Schüssel mit dem restlichen Zucker und Zimt vermengen.
  4. Teig auf einem mit Backpapier belegten Blech 1/2 cm dick ausrollen. Früchte draufgeben und einen 5 cm breiten Rand lassen. Rand rundherum über die Früchte klappen, mit verquirltem Ei bestreichen und mit Mandelblättchen bestreuen.
  5. Galette im Ofen auf mittlerer Schiene für etwa 45 Min. (je nach Backofen) goldbraun backen. Galette abdecken, falls er zu schnell bräunt.
  6. Aus dem Ofen nehmen, kurz auskühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen und lauwarm genießen.

(dpa)

