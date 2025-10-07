Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Essen & Trinken
Kürbis leichter schneiden dank Mikrowelle?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp für herbstliche Härtefälle hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Im Oktober hat die orangefarbene Frucht ihren großen Auftritt: Jetzt wird der Kürbis wieder geschnippelt, gewürfelt und püriert - wenn er nicht zu hart ist. Denn dann wird das Zerkleinern zum echten Kraftakt. Kann man etwas tun, damit sich ein Kürbis leichter schneiden lässt?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich ein Kürbis leichter schneiden lassen, wenn man ihn vorher in der Mikrowelle erwärmt, verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Mikrowellen-Tipp für weichere Kürbisse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Kürbis für zweieinhalb Minuten bei höchster Stufe in die Mikrowelle legen. Die erhitzte Frucht anschließend wieder herausnehmen und schneiden.

Heiße Schale, gegartes Fruchtfleisch

Fazit: Vorsicht, heiß! Um den Kürbis aus der Mikrowelle zu nehmen, bitte unbedingt Ofenhandschuhe oder Ähnliches verwenden. Auch der Schale sieht man die Hitze an - sie wirft an einigen Stellen bereits Blasen.

Doch lässt sich der erhitzte Kürbis nun leichter schneiden? Tatsächlich geht es mit dem Messer jetzt etwas einfacher, dennoch muss man noch Kraft aufwenden. An einigen Stellen ist der Kürbis bereits gegart - wer ihn also roh braucht, für den ist der Hack nichts. (dpa)

