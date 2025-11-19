Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schokolade sollte deutlich nach Kakao schmecken, leicht cremig sein und auf der Zunge zergehen.
Schokolade sollte deutlich nach Kakao schmecken, leicht cremig sein und auf der Zunge zergehen. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Stiftung Warentest hat 22 Tafeln Milchschokolade untersucht, darunter zwei vegane Produkte. Mehr als die Hälfte bekam die Note "gut".
Stiftung Warentest hat 22 Tafeln Milchschokolade untersucht, darunter zwei vegane Produkte. Mehr als die Hälfte bekam die Note "gut". Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Schokolade sollte deutlich nach Kakao schmecken, leicht cremig sein und auf der Zunge zergehen.
Schokolade sollte deutlich nach Kakao schmecken, leicht cremig sein und auf der Zunge zergehen. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Stiftung Warentest hat 22 Tafeln Milchschokolade untersucht, darunter zwei vegane Produkte. Mehr als die Hälfte bekam die Note "gut".
Stiftung Warentest hat 22 Tafeln Milchschokolade untersucht, darunter zwei vegane Produkte. Mehr als die Hälfte bekam die Note "gut". Bild: Stiftung Warentest/dpa-tmn
Essen & Trinken
Milchschokoladen im Test: 3 von 22 Tafeln zum Dahinschmelzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als die Hälfte der Milchschokoladen überzeugt im Test. Welche Tafeln die Stiftung Warentest empfiehlt, was sie stört und worauf beim Kauf zu achten ist.

Berlin.

Wie gute Schokolade schmecken sollte, sind sich die meisten einig: Sie sollte deutlich nach Kakao schmecken, leicht cremig sein und auf der Zunge zergehen. Ob sie dann eher fruchtige Facetten, leicht röstige Nuancen oder würzig-malzige Aromen hat, ist reine Geschmackssache. Doch welche Schokolade zeigt sich wirklich von der Schokoladenseite? 

Dieser Frage ging die Stiftung Warentest auf den Grund und testete 22 Tafel Milchschokolade in überwiegend hochwertiger Aufmachung, darunter zwei vegane Produkte. Laut Test in der Dezemberausgabe 2025 der Zeitschrift wurden mit 12 Tafeln mehr als die Hälfte für "gut" befunden. Wobei drei Schokoladen mit ihren Aromen regelrecht zum Dahinschmelzen sind. 

Das sind die Testsieger

  • Edel-Vollmilch von Lauenstein Confiserie mit 45 Prozent Kakao für 7,44 pro 100 g
  • Edel-Vollmilch von Rewe Bio mit 37 Prozent Kakao für 2,19 Euro pro 100 g
  • Jivara von Valrhona aus Frankreich mit 40 Prozent Kakao für 10 Euro pro 100 g

Sieben Tafeln schafften noch ein "befriedigend", zwei ein "ausreichend" und eine Tafel fiel durch Salmonellennachweis als "mangelhaft" durch und wurde bereits aus dem Verkehr gezogen.

Abzüge für fehlende echte Vanille oder Kakao-Wirrwarr 

Bei der Bewertung kam es den Testern nicht nur auf einen tollen Geschmack an. Punktabzüge gab es, wenn die Tafeln fade oder leicht fettig schmeckten, aber auch für falsche Vanille-Zutaten, für missverständliche Angaben von Kakaogehalten, etwa wenn sie sich nicht auf die komplette Tafel bezogen, sondern auf die reine Schokoladenmasse. 

Positiv fanden die Tester: Es wurden keine Schadstoffe wie Cadmium, Pestizide oder Mineralölbestandteile gefunden.

Tipp: Preise pro Kilogramm vergleichen

Was die Stiftung Warentest noch rät: Da Schokolade zu den Lebensmitteln gehört, die sich innerhalb eines Jahres mit 21 Prozent am meisten verteuert haben, sollte man beim Kauf von Schokolade auf den Preis pro Kilogramm achten, denn längst nicht jede Tafel wiegt noch 100 Gramm. Immer öfter sind Tafeln nur noch 80 oder 90 g schwer.

Grund für die Preisexplosion sind Missernten durch Extremwetter in den Hauptanbauländern von Kakao. So gibt es weniger Kakao auf dem Weltmarkt, aber gleichzeitig steigt die Nachfrage. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
12.11.2025
1 min.
Aus Vanillekipferl wird Pistazienkuss mit Baiserhäubchen
Durch die Geleefüllung werden zwei Vanillekipferl miteinander verbunden. Dann bekommt der Doppel-Keks auch noch zwei Zipfelmützchen in Form von Baiserhauben.
Klassik trifft Kreativität: Wie ein Hauch Pistazie und fruchtiges Gelee einem Weihnachtsklassiker einen neuen Dreh verleihen, zeigt Food-Bloggerin Mareike Pucka.
Mareike Pucka, dpa
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
30.10.2025
3 min.
Fertig-Vanillepudding: Öfter mit echter Vanille als gedacht
Geschmack von echten Vanilleschoten: 16 Vanillepuddings bekamen von der "Öko-Test" die Bestnote "sehr gut".
Echte Vanille im Pudding? "Öko-Test" zeigt: In vielen Bechern steckt mehr Natur, als man denkt. Aber wie erkennt man die echten Sorten im Kühlregal wirklich?
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel