Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das "schwarze Gold" in den Händen.
Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das "schwarze Gold" in den Händen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-tmn
Ralf Bos verkauft auch Trüffel übers Internet. Um seriöse Händler zu erkennen, rät er zu zwei Fragen: "Wann kommt frische Ware?" und "Wie stellen Sie fest, dass die Ware gut ist?"
Ralf Bos verkauft auch Trüffel übers Internet. Um seriöse Händler zu erkennen, rät er zu zwei Fragen: "Wann kommt frische Ware?" und "Wie stellen Sie fest, dass die Ware gut ist?" Bild: Thomas Ruhl/BOS FOOD/dpa-tmn
Hier ist der Trüffel der Star und braucht nicht viel Beiwerk: Über die Tagliatelle wird der Trüffel hauchdünn geraspelt.
Hier ist der Trüffel der Star und braucht nicht viel Beiwerk: Über die Tagliatelle wird der Trüffel hauchdünn geraspelt. Bild: BOS FOOD/dpa-tmn
Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das "schwarze Gold" in den Händen.
Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das "schwarze Gold" in den Händen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-tmn
Ralf Bos verkauft auch Trüffel übers Internet. Um seriöse Händler zu erkennen, rät er zu zwei Fragen: "Wann kommt frische Ware?" und "Wie stellen Sie fest, dass die Ware gut ist?"
Ralf Bos verkauft auch Trüffel übers Internet. Um seriöse Händler zu erkennen, rät er zu zwei Fragen: "Wann kommt frische Ware?" und "Wie stellen Sie fest, dass die Ware gut ist?" Bild: Thomas Ruhl/BOS FOOD/dpa-tmn
Hier ist der Trüffel der Star und braucht nicht viel Beiwerk: Über die Tagliatelle wird der Trüffel hauchdünn geraspelt.
Hier ist der Trüffel der Star und braucht nicht viel Beiwerk: Über die Tagliatelle wird der Trüffel hauchdünn geraspelt. Bild: BOS FOOD/dpa-tmn
Essen & Trinken
Mit zwei Fragen zum perfekten Trüffel – Experten geben Tipps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Echte und frische Trüffel richtig genießen? Zwei Fragen an den Händler entscheiden über Qualität. Welche Antworten wirklich überzeugen – und wie sie als Anfänger Trüffel ausprobieren.

Meerbusch.

Immer mehr Menschen kommen auf den Trüffelgeschmack. Doch wie verwendet man ihn und wie viel davon? "Wer echten Trüffel verwendet, sollte mit etwa zehn Gramm pro Person kalkulieren", rät Nikolai Wojtko vom Verein Ahrtrüffel. Die Knollen werden meist schon geputzt und gebrauchsfertig verkauft. 

Wer Trüffel dennoch schälen möchte: die Schalen auf keinen Fall wegwerfen. "Man kann sie ein paar Tage in Olivenöl einlegen und hat dann ein aromatisches Trüffelöl", schlägt der Experte vor. Gerichte mit Trüffel sollten so einfach wie möglich gehalten werden - damit das Aroma nicht untergeht. Wojtko etwa isst Trüffel am liebsten auf geröstetem Brot pur mit Butter isst. 

Für Ralf Bos, Koch und Inhaber eines Delikatessenversands, ist ein Risotto mit weißen Trüffeln das Highlight: "Ein Trüffelhobel ist dafür sinnvoll: Je dünner, desto mehr Geschmacksknospen werden auf der Zunge angesprochen." Und er hat noch einen Tipp fürs Risotto: "Den Weißwein weglassen und stattdessen Sahne nehmen." So komme der Geschmack noch besser zur Geltung.

Die entscheidenden zwei Fragen an den Trüffel-Händler

Da man oft nur die Chance hat, Trüffel online zu ordern, stellt sich die Frage, woher man weiß, ob mir ein Händler gute Trüffelqualität verkauft? "Anrufen! Wenn man mit einem Händler spricht, merkt man schnell, ob er Ahnung hat und das Produkt liebt", sagt Bos und rät zu zwei einfachen Fragen, die man stellen sollte: Wann kommt frische Ware und wie stellt der Händler fest, dass die Ware gut ist?

Und wie lauten zufriedenstellende Antworten? "Eine konkrete Antwort, wie zum Beispiel "am Dienstag und Freitag kommen frische Trüffel" ist nicht nur korrekt, sondern auch hilfreich", so Ralf Bos. Bei der zweiten Frage sei es wichtig, dass bei der Antwort überhaupt Kriterien zur Sprache kommen, etwa dass die Ware auf weiche Stellen, Schimmel oder Unversehrtheit untersucht wird. 

Eine Antwort, die man nicht hören sollte, sei: "Wir bestellen erst, wenn wir eine Bestellung reinbekommen." Das bedeute, dass der Händler alles rausschickt, was er bekommt. "Das ist gar nicht gut", so Bos. Denn dann würden auch immer 2 mal 2 Tage Sicherheit einkalkuliert. Letztendlich bekomme man so immer alte Ware, erklärt der Experte. 

Sie wollen ein Gericht mit Trüffeln ausprobieren. Food-Bloggerin Julia Uehren hat das ein Rezept parat: Einfach eine Knolle hauchdünn über einer Tagliatelle reiben. So geht's:

Zutaten für 4 Portionen Tagliatelle mit Trüffeln

  • 1 Zwiebel
    1 EL Butter
    250 g Schlagsahne
    Salz
    Pfeffer
    750 g Tagliatelle (frisch)
    40 g weiße Trüffel
    Parmesan am Stück (nach Belieben)

Zubereitung:

  1. Die Zwiebel schälen und sehr fein würfeln.
  2. Etwa 1 EL Butter in einer großen Pfanne bei kleiner Temperatur schmelzen lassen und die Zwiebelwürfel darin andünsten, bis sie weich sind. Die Sahne unterrühren und die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  3. Die frischen Tagliatelle laut Packungsanleitung al dente kochen.
  4. Die Nudeln abgießen und dann unter die Sahnesoße heben.
  5. Die Tagliatelle auf Tellern anrichten und den Trüffel frisch und hauchdünn über die Pasta hobeln. Nach Belieben noch ein wenig Parmesan über das Gericht reiben.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
2 min.
Spaghetti-Kürbis: Wenn der Bacon in cremiger Pasta kracht
Eine ganze Knolle Knoblauch wird für die Herbst-Pasta zusammen mit dem Kürbis gebacken. So bekommt man eine tolle Karamellnote.
Karamellisierter Knoblauch, knuspriger Bacon und knackige Kürbiskerne: Mit dieser Pasta bringt Food-Bloggerin Julia Uehren den Herbst auf den Teller und sorgt für ein echtes Crunch-Erlebnis.
Julia Uehren, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
6 min.
Warum Trüffel Trendfood sind
Tagliolini Al Tartufo Nero - Trüffelnudeln in einem Berliner Restaurant.
So manche Oma denkt bei "Trüffel" an sahnige Pralinenkugeln, der Enkelin läuft beim Gedanken an Pilzpasta das Wasser im Mund zusammen. Wie eine Luxuszutat zum Alltagsprodukt geworden ist.
Gregor Tholl, dpa
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
Mehr Artikel