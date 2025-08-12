Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leicht, fein, wunderbar aromatisch: Diese Pasta bringt Sommerfrische mit Zitronen und den Waldduft von Pfifferlingen gekonnt zusammen.
Leicht, fein, wunderbar aromatisch: Diese Pasta bringt Sommerfrische mit Zitronen und den Waldduft von Pfifferlingen gekonnt zusammen. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Pasta mit Spätsommer-Charme: Linguine mit Pfifferlingen
Mareike Pucka, dpa
Wenn die Lust auf Sommer bleibt, aber der Wald schon ruft: Diese Pasta mit duftenden Pfifferlingen, Rosmarin und Zitronenfrische von Food-Bloggerin Mareike Pucka vereint beides auf die feine Art.

Berlin.

Mein Instagram-Feed ist seit zwei Wochen schon voll im Herbstmodus: Überall bunte Blättergirlanden, Kürbisse und kuschelige Abende mit Duftkerzen. Ganz so herbstlich war mir noch nicht zumute – schon gar nicht bei einem Top-Sommerwetterchen. 

Aber ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Jahreszeit durfte bei uns schon einziehen: unsere liebste Pastasoße! Diesmal mit herbstlichem Twist – getoppt mit frischen Pfifferlingen. Die Kombi aus frischen sommerlichen Zitrusnoten, aromatischem Rosmarin und den würzigen Pilzen war ein Volltreffer. Und wer noch keine Lust auf Herbst hat: Nach diesem Essen sind die Herbstgefühle einfach mit verputzt.

Zutaten für 2 Portionen Linguine mit Pfifferlingen:

  • 250 g Linguine aus der Bronzeform
  • 50 g Butter
  • 100 g Sahne
  • 40 g geriebener Parmesan
  • 1 Bio-Zitrone
  • 1 Tasse Nudelwasser
  • 250 g Pfifferlinge
  • 1 Zwiebel
  • 1 -2 Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten
  • 2 Zweige Rosmarin
  • Salz, Pfeffer
  • Öl zum Anbraten
  • 2 Handvoll Rucola

 Zubereitung: 

  1. Die Linguine in gesalzenem Wasser bissfest garen.
  2. Vor dem Abgießen unbedingt eine Tasse Nudelwasser abnehmen.
  3. Butter in eine beschichtete Pfanne geben und bei langsamer Hitze schmelzen.
  4. Die Schale der Bio-Zitrone abreiben und zur Butter geben.
  5. Bei ganz schwacher Hitze ein paar Minuten ziehen lassen.
  6. Die Sahne dazugeben, nur mit schwacher Hitze erwärmen, damit die Sahne nicht ausflockt.
  7. Die fertig gekochten Nudeln in die Pfanne geben, den geriebenen Parmesan unterheben und das Nudelwasser dazugeben, bis die Soße richtig schön cremig ist. Wenn die Soße nicht richtig andickt, kann hier etwas mehr Hitze dazugegeben werden.
  8. Während die Soße zieht, die geputzten Pfifferlinge mit den Rosmarinzweigen in etwas Pflanzenöl anbraten, Zwiebel in Würfeln dazugeben und mit braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  9. Die Nudeln in Zitronensoße auf Tellern anrichten, mit Rucola belegen und darauf die gebratenen Pfifferlinge geben. Mit den Frühlingszwiebeln garnieren.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
