Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manchmal hat man bei der Suche so viel Glück, dass mehr Pilze im Korb landen, als man mit einem Mal zubereiten kann. Dann kann man sie trocknen.
Manchmal hat man bei der Suche so viel Glück, dass mehr Pilze im Korb landen, als man mit einem Mal zubereiten kann. Dann kann man sie trocknen. Bild: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
Getrocknete Pilze bewahrt man am besten in einem fest verschließbaren Glas auf.
Getrocknete Pilze bewahrt man am besten in einem fest verschließbaren Glas auf. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Manchmal hat man bei der Suche so viel Glück, dass mehr Pilze im Korb landen, als man mit einem Mal zubereiten kann. Dann kann man sie trocknen.
Manchmal hat man bei der Suche so viel Glück, dass mehr Pilze im Korb landen, als man mit einem Mal zubereiten kann. Dann kann man sie trocknen. Bild: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
Getrocknete Pilze bewahrt man am besten in einem fest verschließbaren Glas auf.
Getrocknete Pilze bewahrt man am besten in einem fest verschließbaren Glas auf. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Essen & Trinken
Pilze im Ofen oder in der Luft trocknen: So klappt's
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pilze gesammelt und keine Ahnung, wie sie lange frisch bleiben - falls man sie nicht gleich verwendet? Mit drei einfachen Methoden lassen sich Wald- und Zuchtpilze monatelang haltbar machen.

Hamburg.

Wer mehr Pilze gesammelt hat, als er mit einem Ma(h)l "verputzen" kann oder es nicht schafft, sie sofort zu verarbeiten, kann sie trocknen. Dazu eignen sich vor allem Butterpilze, Maronen, Rotkappen oder Steinpilze aus dem Wald, aber auch gekaufte Champignons. Pfifferlinge dagegen taugen zum Trocknen nicht, da sie dabei ledrig-zäh werden und ihr Aroma verlieren. 

Um seine Schätze aus dem Wald oder auch gekaufte Exemplare wie Austernpilze daheim selbst zu trocknen, gibt es drei Methoden: 

  • im Dörrofen
  • an der Luft
  • im Backofen. 

Wie man dabei genau vorgeht, erklärt die Webseite selbst.de.

Vorbereitung zum Trocknen

Egal für welche Variante man sich entscheidet, die Vorbereitung ist bei allen gleich. Zuerst werden die Pilze geputzt. Dazu die Funde niemals unter fließendes Wasser halten, warnt das Onlineportal von "Selbst ist der Mann". Denn dieses saugen die Speisepilze wie ein Schwamm auf. Das erschwert das Trocknen. Stattdessen sollte lieber ein trockenes Tuch verwendet werden. Bleiben noch Schadstellen übrig - einfach wegschnippeln! Anschließend werden die Pilze in gleichmäßig dünne Scheiben von etwa 3 bis 4 mm geschnitten. 

Pilze an der Luft trocknen

Die einfachste und preiswerteste Methode ist das Trocknen an der Luft. Denn hierfür wird kein Backofen und auch kein Dörrgerät benötigt. Allerdings ist diese Art eher nicht für große Mengen geeignet - denn sie erfordert Platz. Zunächst werden die einzelnen Pilz-Scheibchen auf eine Unterlage (Backblech, Servierplatten oder Zeitungen) - wegen der Schimmelgefahr stets nebeneinander statt übereinander - gelegt. Zusätzlich werden sie täglich gewendet.

Zu wenig Platz? Alternativ kann man die Pilze auch auf eine Schnur auffädeln und diese an einem warmen Ort anbringen, wo die Luft zirkulieren kann - etwa in Heizungsnähe. Nach etwa 20 Stunden sind die Pilze dann trocken und können in einem luftdichten Behälter gefüllt werden.

Pilze im Ofen trocknen

Das Trocknen im Backofen funktioniert ähnlich wie das Trocknen an der Luft - aber deutlich schneller. Und so geht's: 

  1. Zuerst sollten Sie den Ofen auf 40 bis 50 Grad vorheizen.
  2. Während der Backofen vorgeheizt wird, können Sie die Pilze auf einem Backblech mit Backpapier verteilen. Auch hier sollten sie sich nicht überlappen.
  3. Dann kommt das Backblech auf die mittlere Schiene.
  4. Klemmen Sie nun einen Kochlöffel zwischen die Ofentüre. So kann die Feuchtigkeit besser entweichen.
  5. Danach sollten Sie die Pilze regelmäßig wenden.
  6. Nach etwa 2-4 Stunden sind die Pilze dann trocken und können in einem geeigneten Behälter aufbewahrt werden.

Pilze im Dörrapparat trocknen

Sie besitzen einen Dörrapparat? Dann kann man die Pilze innerhalb von etwa 6 Stunden dörren. Dafür verteilt man sie in den Dörreinsätzen und lässt sie dann bei etwa bei 50 Grad für 6 Stunden dörren.

Ob im Ofen oder Dörrgerät: Beim Trocknen verlieren die Pilze Vitamine. Wenn man eine niedrigere Temperatur wählt und sie dafür länger trocknen lässt, ist es schonender und die Pilze behalten mehr Vitamine.

Wie lange die getrockneten Pilze haltbar sind

Wenn die Pilze richtig trocken sind und in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahrt werden, sind die Pilze auf jeden Fall mehrere Monate haltbar. Wichtig ist, dass Sie keine Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung ziehen können. Denn dann fangen Sie an zu schimmeln. Und Vorsicht, wenn Sie einen muffigen Geruch wahrnehmen - das ist ein klares Anzeichen dafür, dass die Pilze nicht mehr gut sind, so die Experten von "Selbst ist der Mann". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
16.09.2025
6 min.
Mit Körbchen, Röhrling und GPS: Pilz-Ratgeber für Einsteiger
Um in die Pilze zu gehen, sollte man früh aufstehen. Sonst findet man nur noch die, die andere stehen gelassen haben.
Warum Plastiktüten für Pilze tabu sind und welche Tricks helfen, gute Fundstellen wiederzufinden – die wichtigsten Regeln für eine sichere und erfolgreiche Pilzsuche im Spätsommer.
Claudia Wittke-Gaida, dpa
05.09.2025
4 min.
Was man bei Verdacht auf Pilzvergiftung (nicht) tun sollte
Er sieht manchem Speisepilz ähnlich, ist aber giftig: der Grüne Knollenblätterpilz.
Schon ein einziger Knollenblätterpilz im Magen kann zum Tod führen: Wer Pilze sammelt, sollte einen Bogen um giftige Exemplare machen - und die Dos and Don'ts für den Notfall kennen. Ein Überblick.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
Mehr Artikel