Praktische Dosierhilfe für Öl- oder Essigflasche

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Knick-Trick hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin. Noch ein Spritzer Essig oder Öl? Das ist manchmal leichter gesagt als getan, denn beim Kippen oder auch nur Neigen der Flasche kommt gleich ein ganzer Strahl heraus. Ein Trick soll dafür sorgen, dass sich die Flüssigkeit besser dosieren lässt.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Fall der Öl- oder Essigflasche soll das kleine Kunststoffsiegel am Verschluss als Dosierhilfe dienen, verspricht ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Küchen-Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Verschluss der Flasche öffnen und das kleine Kunststoffsiegel mit der Lasche abziehen. Die Kappe dann umdrehen und die Lasche in den Flaschenhals unter den Dosiereinsatz klemmen.

Fazit: Dank der Dosierhilfe fließt der Essig langsamer und in einem dünnen Strahl aus der Flasche. Die Kappe sitzt zudem fest im Flaschenhals und fällt beim Kippen nicht wieder heraus. Ein guter Hack also, wenn man ein Produkt mit einem solchen Kunststoffsiegel erwischt - denn längst nicht jedes hat eins. (dpa)