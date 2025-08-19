Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Kombination mit Zutaten wie Leinsamen oder Quinoa wird der "Kartoffel-Flapjack" zu einer echten Ballaststoff- und Energiequelle.
In Kombination mit Zutaten wie Leinsamen oder Quinoa wird der "Kartoffel-Flapjack" zu einer echten Ballaststoff- und Energiequelle. Bild: KMG/die-kartoffel.de/dpa-tmn
In Kombination mit Zutaten wie Leinsamen oder Quinoa wird der "Kartoffel-Flapjack" zu einer echten Ballaststoff- und Energiequelle.
In Kombination mit Zutaten wie Leinsamen oder Quinoa wird der "Kartoffel-Flapjack" zu einer echten Ballaststoff- und Energiequelle. Bild: KMG/die-kartoffel.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Proteinriegel selbst zaubern - als "Kartoffel-Flapjack"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Flapjack" nennen die Briten ein flaches Gebäck, das meist aus Hafer besteht. Die deutsche Version kommt mit Kartoffeln und macht lange satt.

Berlin.

Ob unterwegs, nach dem Sport oder im Büro - so ein Proteinriegel gibt als kleiner "Ohnmachtshappen" schnell neuen Antrieb. Wer Wert auf nicht so süße Riegel ohne künstliche Zusätze legt und dabei auch noch sparen will, kann sie einfach selbst zubereiten. 

Zum Beispiel mit diesem Rezept, dass die Vorzüge von mehligkochenden Kartoffeln mit einem hohen Stärkeanteil nutzt. Diese haben nach dem Kochen eine besonders weiche Konsistenz, lassen sich gut zerdrücken und mit weiteren Zutaten mischen - ganz ohne Mehl oder Eier und dennoch saftig, erklären die Rezeptentwickler vom Marketing der deutschen Kartoffelproduzenten (KMG) ihren "Kartoffel-Flapjack".

"Flapjack" nennen die Briten ein einfaches, flaches, im Ofen gebackenes Gebäckstück, meist aus Hafer. Das Wort "flap" bedeutet dabei so viel wie "flach herunterfallen" oder "sich bewegen", "jack" war früher ein gängiger Ausdruck für einfache Speisen oder Gerichte des Alltags.

Laut der KMG wird der Kartoffel-Flapjack in Kombination mit Zutaten wie Leinsamen oder Quinoa zu einer echten Ballaststoff- und Energiequelle, die lange satt macht. Durch die Zugabe von natürlichen Süßungsmitteln wie Datteln und Agavendicksaft kommt er zudem ohne industriellen Zucker aus – ohne dass der Geschmack leidet. Lust, es auszuprobieren? So geht's:

Zutaten für ein Backblech:

  • 100 g Kartoffeln, mehligkochend
  • 150 g getrocknete Datteln
  • 100 ml Wasser
  • 75 g Quinoa
  • 2 EL Agavendicksaft
  • 10 g Leinsamen
  • 10 g Sonnenblumenkerne
  • 30 g Schokolade, backstabil
  • Salz

Zubereitung:

  1. Mehligkochende Kartoffeln in einem Topf mit Wasser zum Kochen bringen und rund 20-25 Minuten gar kochen. Anschließend abgießen, leicht abkühlen lassen und warm pellen.
  2. Datteln in Wasser etwa 20 Minuten einweichen. In der Zwischenzeit den Quinoa nach Packungsanweisung zubereiten.
  3. Den Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 185 Grad oder Umluft: 160 Grad) und die Datteln samt Wasser mit den Kartoffeln, 2 EL Agavendicksaft und einer Prise Salz im Standmixer fein pürieren.
  4. Die Kartoffel-Dattel-Creme mit Leinsamen und Sonnenblumenkernen und Quinoa vermengen. Die Masse danach auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech etwa 2 cm dick rechteckig ausstreichen.
  5. Backstabile Schokolade grob hacken, über die Masse streuen und leicht eindrücken.
  6. Alles im unteren Drittel des Ofens für 45-50 Minuten backen. Anschließend abkühlen lassen und zu Riegeln schneiden.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
20.08.2025
1 min.
Eine Stulle mit Angeber-Faktor: Knuspriger Feta auf Brot
Statt Butter ein Avocadobett, statt einer Scheibe Wurst oder Käse knusprige Feta-Häppchen: Die belegte Brotscheibe sorgt für einen Wow-Moment.
Als waschechte Berlinerin schwört Food-Bloggerin Doreen Hassek auf ihre Stulle - aber bitte nicht auf irgendeine Brotscheibe mit Belag. Stattdessen sollte sie richtig Eindruck machen - wie diese hier.
Doreen Hassek, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
11:30 Uhr
3 min.
Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.
Jonas Patzwaldt
13.08.2025
1 min.
Pasta mit Spätsommer-Charme: Linguine mit Pfifferlingen
Leicht, fein, wunderbar aromatisch: Diese Pasta bringt Sommerfrische mit Zitronen und den Waldduft von Pfifferlingen gekonnt zusammen.
Wenn die Lust auf Sommer bleibt, aber der Wald schon ruft: Diese Pasta mit duftenden Pfifferlingen, Rosmarin und Zitronenfrische von Food-Bloggerin Mareike Pucka vereint beides auf die feine Art.
Mareike Pucka, dpa
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel