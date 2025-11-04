Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zusammendrücken erlaubt: Gequetscht werden die Kartoffeln im Ofen zu knusprigen Talern.
Zusammendrücken erlaubt: Gequetscht werden die Kartoffeln im Ofen zu knusprigen Talern. Bild: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Zusammendrücken erlaubt: Gequetscht werden die Kartoffeln im Ofen zu knusprigen Talern.
Zusammendrücken erlaubt: Gequetscht werden die Kartoffeln im Ofen zu knusprigen Talern. Bild: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Quetsch mich! So werden Reste zu knusprigen Ofenkartoffeln
Julia Uehren, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie werden übrig gebliebenen Kartoffeln zu einem knusprigen Ofengericht? Dieses Rezept von Food-Bloggerin Julia Uehren zeigt, wie einfach es geht – inklusive Dip-Idee mit Kräutern.

Köln.

Gekochte Kartoffeln übrig? Hier eine köstliche Idee, wie man sie verwerten kann: Die gekochten Kartoffeln quetschen - daher werden sie dann manchmal auch als Quetschkartoffeln bezeichnet - und mit geschmolzener Butter einpinseln. Die wird zuvor ordentlich gesalzen und mit frischem Knoblauch und Paprikapulver gewürzt. Dann noch ein wenig fein geriebenen Parmesan über die Kartoffeln streuen und ab in den Ofen, bis sie knusprig-braun wieder herauskommen.

Wenn die Ofenkartoffeln ohne weitere Beilage auf den Teller kommen, passt ein cremiger Schmand-Dip dazu. Der lässt sich ganz prima mit tiefgekühlten Kräutern verfeinern und ist im Handumdrehen fertig.

Zutaten für 4 Portionen

  • 2 EL Butter
  • 2 EL Oliven
  • 1 Zehe Knoblauch
  • 1 TL Paprikapulver
  • Salz
  • Pfeffer
  • 800 g Kartoffeln (gekocht)
  • 35 g Parmesan
  • 300 g Schmand
  • 1 EL Schnittlauch (TK)
  • 1 EL Petersilie (TK)
  • 1/2 EL Dill (TK)
  • 1 TL Dijon-Senf
  • 1 TL Zitronensaft
  • 10 g Petersilie (optional)

Zubereitung:

  1. Butter schmelzen und mit dem Olivenöl verrühren. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in das Fett hinein drücken. Mit Paprikapulver, reichlich Salz und Pfeffer würzen.
  2. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Backblech leicht mit dem gewürzten Fett einpinseln.
  3. Die Kartoffeln (je nach Größe halbieren) auf das Backblech legen und mit einer Tasse (o.ä.) leicht anquetschen und mit dem gewürzten Fett einpinseln.
  4. Parmesan fein reiben und etwa Dreiviertel davon über die Kartoffeln streuen.
  5. Im Backofen ca. 35 Minuten backen, bis Kartoffeln und Käse knusprig-braun sind.
  6. In der Zwischenzeit den Dip zubereiten: Schmand mit den tiefgefrorenen Kräutern verrühren und mit Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
  7. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter vor dem Servieren über die Kartoffeln streuen (sie dienen eher der Optik als dem Geschmack). Die knusprigen Kartoffeln mit dem Dip servieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
23.10.2025
1 min.
Zart gefaltet, reich gefüllt: So gelingen chinesische Jiaozi
Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu.
Sie gelten als die ältesten Teigtaschen Chinas und haben andere Länder Asiens inspiriert. Selbst Ungeübte bekommen Jiaozi hin, verspricht ein Food-Blogger.
14.10.2025
2 min.
Spaghetti-Kürbis: Wenn der Bacon in cremiger Pasta kracht
Eine ganze Knolle Knoblauch wird für die Herbst-Pasta zusammen mit dem Kürbis gebacken. So bekommt man eine tolle Karamellnote.
Karamellisierter Knoblauch, knuspriger Bacon und knackige Kürbiskerne: Mit dieser Pasta bringt Food-Bloggerin Julia Uehren den Herbst auf den Teller und sorgt für ein echtes Crunch-Erlebnis.
Julia Uehren, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel