Rezept für einen knusprigen Gänsebraten mit Blaukraut

Knusprige Haut, saftige Füllung: Mit Maronen, Äpfeln und Majoran wird diese Gans zum Festtags-Hit. Wie sie garantiert gelingt und das Blaukraut perfekt dazu passt.

München.

Der Duft von knuspriger Haut, dunkler Sauce und winterlichen Gewürzen – kaum ein Gericht bringt so viel Weihnachtsgefühl auf den Tisch wie eine Gans frisch aus dem Ofen. Ihr ganz persönliches Rezept stellt Lisa Nieschlag vor - es stammt aus ihrem Buch "Münchner Weihnachtsküche" (Hölker Verlag).