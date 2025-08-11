Rezept für gegrilltes Eis - mit dem Muffinblech-Trick

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Eischnee des Eistörtchens sieht nach dem Grillen herrlich flambiert aus und schützt das Eis beim dreiminütigem Grillen vor dem Schmelzen. Das passiert dann erst auf dem Teller.
Der Eischnee des Eistörtchens sieht nach dem Grillen herrlich flambiert aus und schützt das Eis beim dreiminütigem Grillen vor dem Schmelzen. Das passiert dann erst auf dem Teller. Bild: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn
Die Mürbeteig-Schälchen wurden auf einem umgedrehten Muffinblech gebacken. Gefüllt mit Früchten und Eis können sie fertig vorbereitet im Gefrierschrank warten, müssen dann nur noch zum Grillen in Eischnee gepackt werden.
Die Mürbeteig-Schälchen wurden auf einem umgedrehten Muffinblech gebacken. Gefüllt mit Früchten und Eis können sie fertig vorbereitet im Gefrierschrank warten, müssen dann nur noch zum Grillen in Eischnee gepackt werden. Bild: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn
Der Eischnee des Eistörtchens sieht nach dem Grillen herrlich flambiert aus und schützt das Eis beim dreiminütigem Grillen vor dem Schmelzen. Das passiert dann erst auf dem Teller.
Der Eischnee des Eistörtchens sieht nach dem Grillen herrlich flambiert aus und schützt das Eis beim dreiminütigem Grillen vor dem Schmelzen. Das passiert dann erst auf dem Teller. Bild: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn
Die Mürbeteig-Schälchen wurden auf einem umgedrehten Muffinblech gebacken. Gefüllt mit Früchten und Eis können sie fertig vorbereitet im Gefrierschrank warten, müssen dann nur noch zum Grillen in Eischnee gepackt werden.
Die Mürbeteig-Schälchen wurden auf einem umgedrehten Muffinblech gebacken. Gefüllt mit Früchten und Eis können sie fertig vorbereitet im Gefrierschrank warten, müssen dann nur noch zum Grillen in Eischnee gepackt werden. Bild: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn
Essen & Trinken
Rezept für gegrilltes Eis - mit dem Muffinblech-Trick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegrilltes Eis sieht genauso umwerfend aus, wie es schmeckt. Für einen festen Stand nutzt Food-Blogger Marian Moschen ein Muffinblech. Das klappe immer - wenn man nicht einfach Zutaten weglässt.

Zirl.

Ein feiner Mürbteig, Früchte, eine Kugel Eis und darüber ein herrlich cremiges Baiser. Das Ganze auf den Grill - nach ein paar Minuten ist das Eis perfekt angeschmolzen, innen aber noch fest genug. "Gerade vom Holzkohlegrill, aber auch vom Gasgrill ein echter Genuss", verspricht Food-Blogger Marian Moschen aus Zirl nahe Innsbruck. 

So bereitet man das Eis clever vor

Wem das am Grilltag zu viel Stress ist, der kann das Grilleis super vorbereiten. "Ich backe den Mürbeteig, fülle ihn mit Früchten und Eis und friere diese Schalen einfach ein. Vor dem Grillen kommt nur noch das Baiser drauf und ab auf den Grill", erklärt Moschen auf "mannbackt.de" seine Version für schlaue Grillermeister. 

Nix weglassen: Zucker und Ei sind backentscheidend

Zusätzlich weist der Blogger aus Tirol darauf hin: bitte nichts an den Zutaten reduzieren oder gar weglassen! "Wer an Zucker oder Eiern spart, braucht sich über Misserfolge nicht wundern. Denn der karamellisierende Zucker ist gerüstbildend wie bei einer Crème brûlée und das Ei sorgt für Bindung."

Und so geht's:

Zutaten für 12 Portionen:

Für den Mürbeteig:

  • 180 g Weizenmehl
  • 120 g Butter
  • 60 g Staubzucker
  • 1 kleines Ei (oder 2 Dotter)
  • Bourbon Vanillezucker

Für Baiser und die Eisfüllung:

  • 3 Eiweiß Gr. L
  • 120 g Zucker
  • 2 frische, reife Nektarinen
  • 500 ml Vanilleeis

Zubereitung

  1. Die Zutaten für den Mürbteig verkneten, zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
  2. Den Mürbteig dünn ausrollen und mit einem Ausstecher (ca. 10 cm Durchmesser) 12 Kreise ausstechen.
  3. Ein Muffinblech umdrehen und auf jede Mulde einen der Mürbteigkreise legen.
  4. Die Mürbteig-Schälchen für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze goldgelb im Ofen backen und anschließend abkühlen lassen.
  5. Währenddessen Nektarinen (oder jedes andere Obst) in kleine Stücke schneiden und auf die Schälchen aufteilen. 
  6. Auf jedes Schälchen eine Kugel Eis geben und die Schälchen in den Tiefkühler stellen, damit das Eis nicht schmilzt.
  7. Währenddessen das Eiweiß mit einer Prise Salz und dem Zucker zu einem cremigen Eischnee schlagen.
  8. Den Eischnee in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und den Eischnee spiralförmig ähnlich einem Cupcake-Topping um das Eis herum aufdressieren. Der Eischnee lässt sich aber auch problemlos mit einem Löffel auftragen. 
  9. Das fertige Eis sofort bei 250 bis 300 Grad (je nach vorhandener Temperatur) bei indirekter Hitze auf den Grill stellen und ca. 3 Minuten grillen.
  10. Das nun gegrillte Eis vom Grill nehmen und umgehend servieren. Der Kern ist dann noch fest, das Baiser außen knackig und innen cremig. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Heißkalter Nachtisch: Eis vom Grill
Sieht wie ein Törtchen mit Sahne aus, doch es hat einen eiskalten Kern: Der Eischnee, der hier beim Grillen zum Baiser wird, verhindert als schützende Hülle, dass das Eis im Inneren schmilzt.
Ob mit flambiertem Baiser oder karamellisiertem Speck - ein Eis-Dessert vom Grill wird zur kulinarischen Showeinlage. Mit ein paar Tricks schmilzt es nicht auf dem Rost, sondern erst im Mund.
Julia Bode, dpa
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
08.08.2025
2 min.
Zwei in einem: Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood
Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten.
Food-Bloggerin Anja Würfl liebt es mit Klassikern zu spielen. Für ihren Blog "Die Frau am Grill" kam ihr die Idee, Pizza und Burger zu kombinieren - zum Pizza-Burger. Hier verrät sie, wie der geht.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel