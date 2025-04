Schokohasen: Auf die Kakaobutter kommt es an

Hübsch verpackt stehen sie im Regal. Doch nicht immer hält der Glanz der Schokohasen, was sie zu versprechen scheinen. Verbraucherschützer decken Tricksereien auf.

Hannover.

Sie sehen oft putzig aus. Aber wer Wert auf Qualität legt, sollte nicht nur nach dem niedlichsten Schokohasen im Regal greifen, sondern erst genau hinschauen, was in ihm drinsteckt. So lautet der Rat der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie hat die Zutatenlisten bekannter Marken unter die Lupe genommen. Ergebnis: Je kürzer sie ist, desto besser.