Skandinavienexpertin Michaela Fuchs kombiniert für die Brottorte Toastbrotscheiben mit Gurke, Frischkäse, Krabben und Eiern.
Skandinavienexpertin Michaela Fuchs kombiniert für die Brottorte Toastbrotscheiben mit Gurke, Frischkäse, Krabben und Eiern. Bild: Michaela Fuchs/Christian Verlag/dpa-tmn
"Finnland. Das Kochbuch", Michaela Fuchs, Christian Verlag 2025, 240 Seiten, 29,99 Euro, ISBN: 978-3-95961-951-6.
"Finnland. Das Kochbuch", Michaela Fuchs, Christian Verlag 2025, 240 Seiten, 29,99 Euro, ISBN: 978-3-95961-951-6. Bild: Christian Verlag/dpa-tmn
So schmeckt Finnland: Gerollte Brottorte mit Krabbenfüllung
Bernadette Winter, dpa
Skandinavische Brottorte mal anders: Herzhafte Füllung mit Krabben, Frischkäse und Dill sorgt für überraschenden Genuss – und ist das Highlight auf jeder Party.

München.

Scheinbar süß, doch in Wirklichkeit herzhaft gefüllt: Skandinavische Brottorten überraschen mit Lachs, Käse oder Schinken. Die Torten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch bestens geeignet für Partys, gut vorzubereiten und ein Genuss zu jeder Jahreszeit. 

Michaela Fuchs kombiniert in ihrem Buch "Finnland. Das Kochbuch" Gurke mit Frischkäse, Krabben und Eiern. Für die Zubereitung sollte gut eine Stunde eingeplant werden, dazu kommen etwa zwölf Stunden Ruhezeit im Kühlschrank.

Zutaten für zehn Personen

Für die Torte:

  • 12 große Toastscheiben
  • ca. 150 ml Milch
  • 2 Salatgurken
  • 200 g Frischkäse

Für die Krabbenfüllung:

  • 350 g Eismeerkrabben, gekocht und geschält
  • 3 EL Mayonnaise
  • 3 Eier, hartgekocht
  • 200 g Frischkäse
  • 3 EL Dill, gehackt
  • 1 kleine rote Zwiebel, gehackt
  • Saft von 1/2 Zitrone
  • schwarzer Pfeffer

Zur Dekoration:

Krabben, Lachs, Radieschen, Dill

Zubereitung:

  1. Für die Füllung alle Zutaten gut miteinander vermischen, bis eine homogene Masse entsteht.
  2. Die Toastscheiben nahtlos zu einem Rechteck auf einem Backpapier aneinander legen und leicht mit etwas Milch befeuchten. Anschließend die Füllung gleichmäßig darauf verteilen. An einer Seite einen Rand von 2 cm lassen, damit beim Rollen die Füllung nicht herausquillt. Mithilfe des Backpapiers die Toastscheiben vorsichtig zu einer Rolle aufrollen und gut einpacken. Diese Rolle über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit die Torte gut durchziehen kann.
  3. Am nächsten Tag die Gurken in breite Streifen schneiden und auf einem Backpapier überlappend zu einem Rechteck auslegen. Die Brotrolle mit dem Frischkäse bestreichen und auf die Gurkenstreifen legen, dann mit Hilfe des Backpapiers die Gurken drumherum wickeln.
  4. Zum Schluss nach Belieben dekorieren und anrichten.

(dpa)

