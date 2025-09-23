Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt.
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt. Bild: Julia Uehren/dpa-tmn
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt.
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt. Bild: Julia Uehren/dpa-tmn
Essen & Trinken
Spiel mit den Aromen: Geschmorte Auberginen mit Linsensalat
Julia Uehren, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was passiert, wenn cremiger Joghurt, knackige Granatapfelkerne und würzige Linsen auf Auberginen treffen? Damit zeigt Food-Bloggerin Julia Uehren, wie aufregend einfaches Gemüse sein kann.

Köln.

Es gibt Gerichte, die alles vereinen, was einen perfekten Wohlgeschmack zaubert und so Essen erst spannend macht: Süße, Säure, Bitterkeit und Umami - dazu ein Spiel mit verschiedenen Texturen und Temperaturen, von cremig bis knackig, von heiß bis erfrischend kühl.

Ein Beispiel für so ein Gericht sind diese geschmorten Auberginen. Sie garen so lange im Ofen, bis ihr Fruchtfleisch fast zergeht. Die hohe Hitze dabei kann die Aubergine dabei gut vertragen und erhält so ganz köstliche Röstaromen. Der Geschmack wird durch ein wenig Olivenöl und Sojasoße noch mal verstärkt.

Der Linsensalat ist für sich genommen schon ein Highlight: kräftig-nussige Belugalinsen treffen auf würzige Lauchzwiebeln, Sellerie und frische Kräuter. Ein Zitronendressing mit einem Hauch orientalischer Gewürze rundet das Ganze ab.

Schließlich bringt cremiger Joghurt Harmonie in die Aromenvielfalt, während knackige Granatapfelkerne immer wieder kleine, erfrischende Akzente setzen – ein überraschender Kontrast, der den Genuss perfekt macht. Und so geht's:

Zutaten für 4 Portionen

  • 4 Auberginen
  • 270 ml Olivenöl
  • Salz
  • 200 g Belugalinsen
  • 3 Lauchzwiebeln
  • 1 Stange Sellerie
  • 15 g Koriander (frisch)
  • 20 g Petersilie (glatt)
  • 1 Bio-Zitrone
  • 1/2 Zehe Knoblauch (klein)
  • 1/2 TL Fenchelsamen
  • 1/2 TL Korianderpulver
  • 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
  • 1 TL Zucker
  • 1 TL Chilipulver (optional)
  • Pfeffer
  • 120 ml Sojasoße
  • 300 g Griechischer Joghurt
  • 2 EL Sesamkörner (geröstet)
  • 80 g Granatapfelkerne

Zubereitung:

Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

  1. Auberginen halbieren und mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Schnittfläche mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden, mit Olivenöl beträufeln (ca. 1 EL pro Aubergine) und salzen.
  2. Die Auberginen im Backofen ca. 30 – 40 Minuten backen, bis sie kräftig gebräunt sind. Parallel die Linsen in der dreifachen Menge Wasser ca. 30 Minuten bissfest kochen.
  3. Lauchzwiebeln, Sellerie, Koriander, Petersilie und Zitrone waschen. Von den Lauchzwiebeln die Wurzel und den dunkelgrünen Teil wegschneiden. Die Lauchzwiebeln dann der Länge nach vierteln und fein schneiden. Vom Sellerie das holzige Ende wegschneiden und den Sellerie möglichst fein würfeln. Die Kräuter trockenschütteln, die Blätter von den Stängeln zupfen und die Blätter grob hacken. Von der Zitrone die Schale fein abreiben, den Saft auspressen.
  4. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in ein kleines Schälchen drücken. Fenchelsamen fein mörsern und dazugeben. Mit Zitronensaft, Zitronenabrieb und ca. 6 EL Olivenöl verquirlen. Korianderpulver, Kreuzkümmelpulver und Zucker unterrühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer (und optional mit Chilipulver) würzig.
  5. Die Linsen nach dem Kochen in einem Sieb unter kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Die Linsen dann in einer Schüssel mit Sellerie, Lauchzwiebeln, Kräutern und dem Dressing vermengen. Ca. 15 Minuten ziehen lassen.
  6. Die Auberginen im Backofen ggf. noch mal ca. 4 Minuten unter dem Grill knusprig braun backen. Aus dem Ofen nehmen, die Sojasoße mit ca. 4 EL Olivenöl vermengen und die heißen Auberginen damit bestreichen.
  7. Die Auberginen auf die Teller legen, den Linsensalat noch einmal durchrühren und auf die Auberginen verteilen. An die Seite pro Portion ca. 2 EL Joghurt geben und das Gerichte mit Granatapfelkernen und Sesamkörnern servieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
10.09.2025
2 min.
Noch mal ein süßer Sommergruß - mit diesen Mini-Guglhupf
Mini, süß und sonnig: Die Mini-Guglhupf werden nicht mit Milch, sondern mit Buttermilch gebacken. So werden sie schön saftig.
Sonnengelbe Mini-Gugl mit Buttermilch und frischer Maracuja oder Passionsfrucht – die sind wie ein Stück Sommer! Warum man sie sofort vernaschen sollte, verrät Food-Bloggerin Julia Uehren.
Julia Uehren, dpa
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
11.09.2025
1 min.
Blumenkohl-Tacos - mit Knusperdreh und Tahini-Sauce
Bunt und lecker: Food-Bloggerin Bianca Zapatka serviert zu ihren Blumenkohl-Tacos auch eine leckere Tahini-Sauce.
Food-Bloggerin Bianca Zapatka zeigt, wie einfach Tacos auch ohne Fleisch zum Highlight werden – und warum die begleitende Sauce garantiert nicht nur einmal serviert wird.
Mehr Artikel