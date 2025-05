Stangen mit Potenzial: Von Fingerfood bis gedünstete Beilage

Staudensellerie hat jetzt wieder Saison. Aber wie kann man die langen, grünen Stangen mit den Blätterbüscheln eigentlich essen? Frische Ideen für Ihre Küche.

Bonn.

Ein Multitalent in der Küche - so bezeichnet das Bundeszentrum für Ernährung den Staudensellerie. Das Aroma der Stangen ist etwas feiner und milder als das des runden Knollenbruders und passt in viele Gerichte. So können Sie das Gemüse einsetzen: