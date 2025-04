Kaffee-Krise: Wie gehen Röstereien aus der Region mit dem Preisanstieg um?

Rohkaffee kostet bis zu 70 Prozent mehr als vor einem halben Jahr. Sachsens kleine Röstereien geben oft nicht alles an die Kunden weiter. Die Ursachen für die Kaffeekrise und ob Bevorratung lohnt.

Mike Brettschneider betreibt eine Kaffeerösterei mit gemütlichem Café in Freiberg. Fragt man ihn, wie er mit den gestiegenen Kaffeepreisen klarkommt, atmet er tief durch. „Kurz gesagt, die Entwicklung ist unschön. Ich mache mir Sorgen.“ Das sind freundliche Worte für das, was auf dem Weltmarkt los ist und hier die Kaffeekosten in die...