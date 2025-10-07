Suppe von ofengeröstetem Blumenkohl mit Salsa Verde

Wärmende Cremesuppe mit nussigem Röst-Aroma und Kräuter-Salsa: Warum Kapern und grüner Pfeffer das Herbstgericht besonders machen, erklärt Food-Bloggerin Julia Uehren, die das Rezept kreiert hat.

Köln. Unterschiedlicher könnten die Komponenten in diesem Gericht nicht sein: Durch das Rösten im Ofen erhält der Blumenkohl einen wunderbar nussigen Geschmack, der durch die Aromen von gebackenem Knoblauch und Schalotten eine zusätzliche Würze bekommt. Fein püriert und mit Sahne verfeinert wird daraus eine reichhaltige Cremesuppe, die gut gegen das erste Frösteln bei sinkenden Temperaturen hilft.

Die Salsa Verde hingegen schmeckt knackig-frisch und ist nicht nur optisch ein Highlight in der hellen Suppe. Die Basis der Salsa bilden fein gehackte Kräuter, Petersilie und Koriander, in reichlich Olivenöl. Für Salzigkeit sorgt eine Portion Kapern, statt frischem Pfeffer passt hier eingelegter, grüner Pfeffer besser ins Konzept. Ein wenig Zitronenabrieb bringt zusätzliche Frische ins Gericht.

Zutaten für 8 Portionen

Für die Suppe:

1 Blumenkohl

4 Kartoffeln

100 g Knollensellerie

2 Schalotten

3 Zehen Knoblauch (groß)

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 Liter Gemüsebrühe

200 g Schlagsahne

Für die Salsa Verde:

20 g Petersilie (glatt)

15 g Koriander (frisch)

1 Frühlingszwiebel

2 EL Kapern

1 TL grüne Pfefferkörner (in Lake)

1/2 Bio-Zitrone

120 ml Olivenöl

Zubereitung:

Backblech mit Backpapier auslegen und Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Vom Blumenkohl die Blätter lösen und den Kohl grob in Röschen teilen. Den Strunk grob würfeln. Kartoffeln und Sellerie schälen und ebenfalls grob würfeln. Knoblauchzehen und Schalotten in ein Stückchen Backpapier einwickeln (damit sie nicht verbrennen). Alle Zutaten auf das Backblech legen, das Gemüse mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im Backofen ca. 40 Minuten backen, bis der Blumenkohl geröstet (also leicht braun) ist. In der Zwischenzeit die Salsa Verde zubereiten: Kräuter waschen, trocken schütteln und die Blätter so fein wie möglich hacken. Von der Lauchzwiebel die Wurzel und den dunkelgrünen Teil wegschneiden. Den hellen Teil der Lauchzwiebeln längs vierteln und dann in sehr feine Blättchen schneiden. Zitrone waschen und von der Schale ca. 1/2 TL abreiben. Kapern und grünen Pfeffer sehr fein hacken. Alle Zutaten mit dem Olivenöl vermengen. Nach Belieben noch mal salzen und pfeffern. Gemüse aus dem Ofen nehmen. Vorsichtig von den Schalotten und den Knoblauchzehen die Schale lösen. Einige kleinere Blumenkohlröschen Beiseitelegen (als Einlage für die Suppe). Das Gemüse dann mit etwas Gemüsebrühe in einen Mixer geben und fein pürieren. Die Suppe mit der restlichen Gemüsebrühe und der Sahne in einen Topf geben, einmal kurz aufkochen und dann ca. 5 Minuten köcheln lassen. Zum Servieren die Suppe in Schälchen füllen, die Blumenkohlröschen in die Suppe geben und die Salsa Verde separat in einem Schälchen reichen. Die Blumenkohlsuppe dann mit der Salsa Verde verfeinern.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)