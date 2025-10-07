Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen.
Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen. Bild: Julia uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen.
Die Basis für die cremige Suppe sind im Ofen geröstete Blumenkohlröschen, Kartoffeln und Knollensellerie-Stückchen. Bild: Julia uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Suppe von ofengeröstetem Blumenkohl mit Salsa Verde
Julia Uehren, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wärmende Cremesuppe mit nussigem Röst-Aroma und Kräuter-Salsa: Warum Kapern und grüner Pfeffer das Herbstgericht besonders machen, erklärt Food-Bloggerin Julia Uehren, die das Rezept kreiert hat.

Köln.

Unterschiedlicher könnten die Komponenten in diesem Gericht nicht sein: Durch das Rösten im Ofen erhält der Blumenkohl einen wunderbar nussigen Geschmack, der durch die Aromen von gebackenem Knoblauch und Schalotten eine zusätzliche Würze bekommt. Fein püriert und mit Sahne verfeinert wird daraus eine reichhaltige Cremesuppe, die gut gegen das erste Frösteln bei sinkenden Temperaturen hilft.

Die Salsa Verde hingegen schmeckt knackig-frisch und ist nicht nur optisch ein Highlight in der hellen Suppe. Die Basis der Salsa bilden fein gehackte Kräuter, Petersilie und Koriander, in reichlich Olivenöl. Für Salzigkeit sorgt eine Portion Kapern, statt frischem Pfeffer passt hier eingelegter, grüner Pfeffer besser ins Konzept. Ein wenig Zitronenabrieb bringt zusätzliche Frische ins Gericht.

Zutaten für 8 Portionen

Für die Suppe:

  • 1 Blumenkohl
  • 4 Kartoffeln
  • 100 g Knollensellerie
  • 2 Schalotten
  • 3 Zehen Knoblauch (groß)
  • 3 EL Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer
  • 1 Liter Gemüsebrühe
  • 200 g Schlagsahne

Für die Salsa Verde:

  • 20 g Petersilie (glatt)
  • 15 g Koriander (frisch)
  • 1 Frühlingszwiebel
  • 2 EL Kapern
  • 1 TL grüne Pfefferkörner (in Lake)
  • 1/2 Bio-Zitrone
  • 120 ml Olivenöl

Zubereitung:

  1. Backblech mit Backpapier auslegen und Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.
  2. Vom Blumenkohl die Blätter lösen und den Kohl grob in Röschen teilen. Den Strunk grob würfeln. Kartoffeln und Sellerie schälen und ebenfalls grob würfeln. Knoblauchzehen und Schalotten in ein Stückchen Backpapier einwickeln (damit sie nicht verbrennen). Alle Zutaten auf das Backblech legen, das Gemüse mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im Backofen ca. 40 Minuten backen, bis der Blumenkohl geröstet (also leicht braun) ist.
  3. In der Zwischenzeit die Salsa Verde zubereiten: Kräuter waschen, trocken schütteln und die Blätter so fein wie möglich hacken. Von der Lauchzwiebel die Wurzel und den dunkelgrünen Teil wegschneiden. Den hellen Teil der Lauchzwiebeln längs vierteln und dann in sehr feine Blättchen schneiden. Zitrone waschen und von der Schale ca. 1/2 TL abreiben. Kapern und grünen Pfeffer sehr fein hacken. Alle Zutaten mit dem Olivenöl vermengen. Nach Belieben noch mal salzen und pfeffern.
  4. Gemüse aus dem Ofen nehmen. Vorsichtig von den Schalotten und den Knoblauchzehen die Schale lösen. Einige kleinere Blumenkohlröschen Beiseitelegen (als Einlage für die Suppe). Das Gemüse dann mit etwas Gemüsebrühe in einen Mixer geben und fein pürieren. Die Suppe mit der restlichen Gemüsebrühe und der Sahne in einen Topf geben, einmal kurz aufkochen und dann ca. 5 Minuten köcheln lassen.
  5. Zum Servieren die Suppe in Schälchen füllen, die Blumenkohlröschen in die Suppe geben und die Salsa Verde separat in einem Schälchen reichen. Die Blumenkohlsuppe dann mit der Salsa Verde verfeinern.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
1 min.
Flammkuchen de luxe - mit Senfcreme, Birne und Gorgonzola
Teig belegen und ab damit in den Ofen! Schon 10 Minuten später steht der fertige Flammkuchen mit Senfcreme, Birnenscheiben und Gorgonzola auf dem Tisch.
Sein hauchdünner Boden ist knackig wie ein Cracker, der Belag mit Crème fraîche erfrischend. Food-Bloggerin Doreen Hassek hat den leichten Bruder der Pizza mit überraschender Senfnote interpretiert.
Doreen Hassek, dpa
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
24.09.2025
2 min.
Spiel mit den Aromen: Geschmorte Auberginen mit Linsensalat
Ein Teller voller Kontraste und orientalischem Twist: Geschmorte Auberginen, getoppt mit Linsen-Kräuter-Salat, Granatapfelkernen und einem Klecks cremigem Joghurt.
Was passiert, wenn cremiger Joghurt, knackige Granatapfelkerne und würzige Linsen auf Auberginen treffen? Damit zeigt Food-Bloggerin Julia Uehren, wie aufregend einfaches Gemüse sein kann.
Julia Uehren, dpa
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
Mehr Artikel