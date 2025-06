Sweet und Crunchy: Erdbeermuffins mit Streuselkrone

Gefühlt landet Gebäck mit Johannis- oder Himbeeren viel öfter als Erdbeeren in der Röhre. Warum eigentlich, fragt sich Food-Bloggerin Mareike Pucka. Sie hat ein Erdbeer-Rezept zum Nachbacken kreiert.

Berlin.

Ob feuriges oder helles Rot, transparent schimmerndes Gelb oder dunkles Violett - endlich ist wieder Beerenzeit. Den Anfang machen für mich die Köstlichsten von allen: die Erdbeeren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich zum ersten Mal mit Erdbeeren gebacken habe. Kirschen, Johannisbeeren und Himbeeren sind gefühlt viel häufiger in Kuchen und Gebäck zu finden.