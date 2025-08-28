Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
17 von 25 Erdbeermarmeladen überzeugten die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test". Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
17 von 25 Erdbeermarmeladen überzeugten die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test". Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Essen & Trinken
Test: Diese Erdbeer-Fruchtaufstriche schneiden am besten ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein fruchtiger Erdbeeraufstrich auf dem Brot gehört für viele Menschen zu einem leckeren Frühstück dazu. Welche Produkte gut sind und warum einige durchfallen, zeigt ein aktueller Check.

Frankfurt/Main.

Guter Genuss: Mehr als zwei Drittel der Erdbeer-Fruchtaufstriche sind "gut" oder sogar "sehr gut". Von 25 Produkten überzeugten 17 die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 9/25). Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.

Eingekauft wurde querbeet in Discountern, Bio- und Drogeriemärkten. Insgesamt gab es achtmal die Note "sehr gut", neunmal "gut", fünfmal "befriedigend", aber auch einen nur "ausreichenden" und zwei "mangelhafte" Kandidaten.

Minuspunkte für Pestizide

Während Geruch und Geschmack insgesamt überzeugten, wurde vor allem bei Pestizidrückständen oder anderen bedenklichen Inhaltsstoffen abgewertet. So fanden sich bei den zwei Verlierern gleich acht Spritzmittel-Spuren. Auch der Zuckergehalt konnte Punkte purzeln lassen.

Das sind die "sehr guten" Testsieger:

Bio-Produkte

  • Bio Primo Erdbeere, 75 % Frucht
  • Die Beerenbauern Erdbeere Fruchtaufstrich, Demeter
  • Ener Bio Erdbeere, 40 % weniger Zucker
  • Zwergenwiese Fruchtgarten Erdbeere, 70 % Frucht

Konventionelle Fruchtaufstriche

  • Ja! 75 % Erdbeere Fruchtaufstrich
  • Landliebe weniger Zucker Erdbeeren
  • Maribel 50 % weniger Zucker Erdbeer
  • Zentis 50 % weniger Zucker Erdbeere

Funfact: Erdbeermarmelade gibt es offiziell nicht

Oft wird der fruchtig-beerige Aufstrich Erdbeermarmelade genannt. Stimmt nicht - denn eine EU-Verordnung schreibt vor, dass in einem Marmeladenglas mindestens 20 Prozent Zitrusfrüchte stecken müssen. Lediglich auf lokalen Märkten oder aus der Eigenproduktion ist "Erdbeermarmelade" erlaubt. 

Erdbeerkonfitüre kann es dagegen offiziell geben, denn Konfitüre besteht aus einer oder mehreren Fruchtarten. Allerdings müssen sowohl Marmelade als auch Konfitüre mindestens 55 Prozent Zucker enthalten - alle Produkte aus dem Test liegen darunter und sind daher Fruchtaufstriche.

Gut zu wissen: Für Fruchtaufstriche gibt es keine vorgeschriebene Mindestzuckermenge. Trotzdem befand "Öko-Test" bei neun Produkten: 12,5 Gramm Zucker oder noch mehr pro 30- Gramm-Portion seien einfach zu viel. (dpa)

