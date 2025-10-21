Tiefgekühlt: Wie man eine Chilischote einfach zerkleinert

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Möglichst fein und ohne Spritzer: Wie lässt sich eine Chilischote gut zerkleinern?
Möglichst fein und ohne Spritzer: Wie lässt sich eine Chilischote gut zerkleinern? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Bekommt man die Chilischote mit einer Küchenreibe klein?
Bekommt man die Chilischote mit einer Küchenreibe klein? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Die zimmerwarme Chilischote ist zu weich: Sie bricht beim Reiben schnell auseinander und spritzt stark.
Die zimmerwarme Chilischote ist zu weich: Sie bricht beim Reiben schnell auseinander und spritzt stark. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Lässt sich eine gefrorene Chilischote besser reiben?
Lässt sich eine gefrorene Chilischote besser reiben? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Die gefrorene Chilischote lässt sich leichter reiben und spritzt dabei weniger.
Die gefrorene Chilischote lässt sich leichter reiben und spritzt dabei weniger. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - das Ergebnis sind kleine, feine Chiliraspel.
Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - das Ergebnis sind kleine, feine Chiliraspel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Möglichst fein und ohne Spritzer: Wie lässt sich eine Chilischote gut zerkleinern?
Möglichst fein und ohne Spritzer: Wie lässt sich eine Chilischote gut zerkleinern? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Bekommt man die Chilischote mit einer Küchenreibe klein?
Bekommt man die Chilischote mit einer Küchenreibe klein? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Die zimmerwarme Chilischote ist zu weich: Sie bricht beim Reiben schnell auseinander und spritzt stark.
Die zimmerwarme Chilischote ist zu weich: Sie bricht beim Reiben schnell auseinander und spritzt stark. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Lässt sich eine gefrorene Chilischote besser reiben?
Lässt sich eine gefrorene Chilischote besser reiben? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Die gefrorene Chilischote lässt sich leichter reiben und spritzt dabei weniger.
Die gefrorene Chilischote lässt sich leichter reiben und spritzt dabei weniger. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - das Ergebnis sind kleine, feine Chiliraspel.
Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - das Ergebnis sind kleine, feine Chiliraspel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Essen & Trinken
Tiefgekühlt: Wie man eine Chilischote einfach zerkleinert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Egal, ob Pfannengerichte, Suppen oder Soßen: Eine Chilischote verleiht jedem Gericht einen ordentlichen Kick. Damit sich die Schärfe gleichmäßig verteilt, sollte sie möglichst klein sein. Aber wie zerkleinert man die Chilischote am besten?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine Chilischote ganz einfach und ohne viele Spritzer mit der Küchenreibe zerkleinern lassen - wenn man sie vorher in den Tiefkühler packt.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tiefkühl-Tipp für das Zerkleinern von Chilischoten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Chilischote für einige Zeit ins Tiefkühlfach legen, bis sie hart ist. Anschließend mit einer Küchenreibe klein raspeln.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei - die Chilischote lässt sich gefroren viel leichter reiben und spritzt dabei nicht so stark. Es entstehen kleine, feine Chiliflocken. Schöner Nebeneffekt, wenn die Chilischote im Tiefkühlschrank zwischenlagert: Weil sie dort länger hält, lassen sich womöglich Lebensmittelabfälle vermeiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
08.10.2025
2 min.
Kürbis leichter schneiden dank Mikrowelle?
Der Kürbis ist zu hart und lässt sich nicht schneiden? Dann ab damit in die Mikrowelle.
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp für herbstliche Härtefälle hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
01.10.2025
2 min.
Karotte, Paprika & Co.: Verfärbungen von Plastik entfernen
Karotten hinterlassen gern Verfärbungen auf Plastik - wie wird man die Flecken wieder los?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
Mehr Artikel