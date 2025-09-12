Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tränen Ihnen beim Schneiden der Zwiebel die Augen? Dann ist vielleicht das Messer nicht scharf genug.
Tränen Ihnen beim Schneiden der Zwiebel die Augen? Dann ist vielleicht das Messer nicht scharf genug. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Perfekt für kühlere Tage: Eine kräftige Zwiebelsuppe, die von einem überbackenen Käsetoast getoppt wird.
Perfekt für kühlere Tage: Eine kräftige Zwiebelsuppe, die von einem überbackenen Käsetoast getoppt wird. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Tränen Ihnen beim Schneiden der Zwiebel die Augen? Dann ist vielleicht das Messer nicht scharf genug.
Tränen Ihnen beim Schneiden der Zwiebel die Augen? Dann ist vielleicht das Messer nicht scharf genug. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Perfekt für kühlere Tage: Eine kräftige Zwiebelsuppe, die von einem überbackenen Käsetoast getoppt wird.
Perfekt für kühlere Tage: Eine kräftige Zwiebelsuppe, die von einem überbackenen Käsetoast getoppt wird. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Tränen beim Zwiebelschneiden? Da hilft der Messer-Trick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie mit einem nassen Kniff die Augen trocken bleiben, verraten Ernährungsprofis. Zudem erklären sie, welche Zwiebel zu welchem Gericht passt und wie ein Herbstklassiker fix zubereitet wird.

Bonn.

Sie schmecken süßlich-mild bis würzig-scharf, peppen viele Gerichte auf, treiben uns beim Zubereiten aber oft auch die Tränen in die Augen. Damit uns das Schneiden einer Zwiebel weniger zum Weinen bringt, hilft vor allem eines: ein richtig scharfes Messer. Dazu rät das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Dadurch werden weniger Zwiebelzellen verletzt und entsprechend weniger des Schärfestoffes Allicin freigesetzt, das die Schleimhäute reizt, erklären die Ernährungsprofis. Ersatzweise helfe aber auch ein gut befeuchtetes Schneidebrett aus Holz oder eine Taucherbrille.

Welche Zwiebel eignet sich für was? Drei Faustregeln:

Die Ernährungsexperten haben auch Tipps, welche der gängigsten Sorten für welche Gerichte taugen: 

  • Ob roh, geröstet, gedünstet, gebraten oder gekocht – die hellbraunen Küchenzwiebeln mit kräftigem Aroma verfeinern Suppen und Eintöpfe, Soßen, Marinaden und Schmorgerichte.
  • Rote Zwiebeln kommen besonders gut in Salaten zur Geltung. Sie schmecken aber auch karamellisiert mit Balsamicoessig etwa zur Brotzeit, auf dem Burger oder im Wrap.
  • Die großen Gemüsezwiebeln eignen sich hervorragend zum Füllen, Grillen und Überbacken.

Ein Klassiker, der gut zum nahenden Herbst passt

Das BZfE hat auch eine Idee auf Lager, für welchen Klassiker es jetzt wieder Zeit ist: die gute, alte Zwiebelsuppe. Wer die nicht aus der Tüte will, geht so vor: Geschnittene Zwiebeln und Knoblauch in Butter anschwitzen, mit Mehl bestäuben und mit Weißwein, Essig oder Apfelsaft ablöschen. Anschließend alles mit Gemüsebrühe auffüllen und 20 bis 30 Minuten köcheln lassen, ab und zu umrühren. 

Wer mag, gratiniert die Suppe in einzelnen feuerfesten Schüsseln mit Brotstücken oder -scheiben sowie Käse im Ofen und bestreut sie zuletzt etwa mit frischem Thymian. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Reifeprüfung für den Granatapfel: Zwei Zeichen entscheiden
Eine raue, ledrige Schale und ein bereits deutlich trockener Blütenansatz weisen beim Granatapfel auf eine gute Reife hin.
Nicht die Farbe, sondern die Schale verrät die Reife: Mit ein paar Tricks erkennen Sie, welche Granatäpfel perfekt sind – und wie man ohne Spritzgefahr an die köstlichen Kerne gelangt.
04.09.2025
2 min.
Nicht nur andere Form: Was Pinsa und Pizza unterscheidet
Pizza und Pinsa sehen sich sehr ähnlich - doch der Teig ist anders.
Bloß eine Frage der Form? Keineswegs! Im Vergleich zur Pizza ist eine Pinsa leichter und besser bekömmlich. Woran das liegt und wie man den ovalen Brotfladen selbst zubereiten und belegen kann.
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel