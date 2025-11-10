Trocken-Gel-Tütchen sollten nicht mit unter die Käseglocke

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel.
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität.
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität. Bild: VZ NRW/dpa-tmn
Käse und Trocken-Gel – klingt nach genialer Frische-Kombi, ist es aber nicht! Warum der Social-Media-Trend dem Lieblingskäse eher die Qualität verdirbt, verraten Experten.

Düsseldorf.

Wer will schon, dass sein Käse schimmelt? Um das zu verhindern, schaut man meist schnell ins Netz und landet wahrscheinlich bei den sozialen Medien. Und dort findet man eine scheinbar geniale Idee: den Silicia-Tipp. Silicia nennen sich diese berühmten Beutelchen, die mit einem Trocken-Gel gefüllt sind, die Feuchtigkeit aufsaugen sollen und in Verpackungen von Elektronik, Schuhkartons oder in Taschen zu finden sind. 

Doch was taugt der Tipp, diese Tütchen in die Frischhaltedose oder mit unter die Käseglocke zum Käse zu legen? Das scheint Verbraucherzentrale NRW nur zunächst eine gute Idee. Denn Silica-Gel, oder auch Kiesel-Gel genannt, sei zwar ein ungiftiges Trocknungsmittel, das zum Beispiel auch in Deckeln von Brausetabletten zum Einsatz kommt. Außer den Beutelchen aus dem Sneaker-Karton oder der Elektronikverpackung gäbe es auch spezielle Angebote für Lebensmittel, zum Beispiel, um Gewürze oder Nüsse trocken zu halten und so vor Schimmel zu bewahren.

Trocknungsmittel ist beim Käse kontraproduktiv

Doch beim Käse sei so ein Trocknungsmittel grundsätzlich kontraproduktiv, erklären die Verbraucherschützer. Denn Käse enthält Wasser – und das solle auch so bleiben. Wird dem Milcherzeugnis Feuchtigkeit entzogen, leide die Qualität. 

"Damit Käse lange frisch bleibt und nicht zu schnell schimmelt, sollte man ihn möglichst selten und nur mit sauberen, frisch gewaschenen Händen anfassen", rät die Verbraucherzentrale. "Wichtig ist auch, ihn nicht komplett luftdicht zu verpacken. Am besten eignen sich spezielle Käsedosen oder Käseglocken", so die Ernährungsexperten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
